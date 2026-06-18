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立委陳亭妃：韓國同意台灣芒果關稅優惠延至8/15

中央社／ 台南18日電

台南今年芒果大豐收，預估產量較往年平均增約3成。民進黨籍立委陳亭妃今天表示，韓國政府已同意將台灣芒果進口關稅由原本30%調降至5%，延長實施期限至8月15日。

陳亭妃今天發布新聞稿指出，韓國政府農林畜產食品部（MAFRA）先前雖主動實施進口水果「配額關稅」調降措施，關稅由30%降至5%，但原定實施期限僅至6月30日。

陳亭妃表示，台南芒果7月才進入盛產高峰，屆時恐面臨關稅恢復至30%窘境，嚴重打擊在韓價格競爭力，經過爭取，韓國政府今天同意延長關稅降為5%措施至8月15日，也為台灣芒果外銷注入一劑強心針。

台南市政府日前也發布新聞稿表示，台南市長黃偉哲今年4月及6月率團訪韓，積極爭取芒果關稅優惠措施延長至8月底，以配合芒果產季。

黃偉哲說，韓國僅濟州島少量生產芒果，產季約於8月間開始，若關稅優惠延長至8月底，有利芒果外銷，也可錯開產季，不會衝擊韓國自產芒果，大幅提高芒果拓展韓國市場機會。

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