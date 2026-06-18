迎全新面貌！台南將軍漁港浮動碼頭完工啟用「未來往返澎湖」

台南市將軍漁港迎來全新面貌！台南市長黃偉哲今（18）日出席將軍漁港浮動碼頭完工啟用典禮，實地視察煥然一新的碼頭設施。黃偉哲指出，此次工程不僅全面升級基層漁業的基礎設施，保障在地漁民的作業安全，同時也為未來「台南將軍漁港往返澎湖鎖港」的藍色公路新航線做準備。他期盼透過碼頭機能的全面優化，為漁民打造更具禦災能力的安心港灣，並引領將軍漁港發展為現代化跳島旅遊的全新門戶，帶動沿海地區的產業與觀光繁榮。

黃偉哲致詞時首先感謝經濟部水利署南區分署補助8,420萬元經費，促成將軍漁港浮動碼頭工程順利完工，不僅大幅提升漁港基礎設施品質，也為港區發展休閒遊憩產業奠定重要基礎。

他表示，市府將參考安平遊艇碼頭成功經驗，逐步完善相關配套設施，開放遊艇停泊與多元海洋休閒服務。未來配合「金澎之星」客輪開航將軍至澎湖航線，可望進一步強化海上交通網絡，提升往返外島的便利性，帶動觀光人潮與地方產業發展，讓將軍漁港成為兼具漁業生產、海洋休閒及觀光旅遊功能的重要據點。

黃偉哲進一步表示，將軍漁港除了擁有廣受歡迎的「將軍吼」音樂節外，市府也持續透過各項建設與觀光活動，打造四季皆宜的濱海遊憩環境，讓民眾能夠來此賞海景、品嚐海產、體驗在地漁村風情。隨著夏季到來，遊客造訪將軍漁港之餘，還可順遊北門井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓生命之樹及七股潟湖等知名景點，歡迎全國民眾走訪台南濱海地區，感受獨特的人文風貌與海洋魅力。

市府農業局表示，將軍漁港是市府管轄的重要漁港，設籍船隻多達170幾艘，每年漁獲產量約700公噸，在地方產業中佔有舉足輕重的地位。不過，原有的兩座浮動碼頭因為興建年代久遠，浮筒表面已經出現脆化和損壞，加上先前歷經颱風強風及西南氣流的衝擊，導致設施受損嚴重，直接影響到漁船停泊與漁民的日常作業。

為了守護漁民安全並提升港區功能，農業局積極向中央爭取經費進行整建。這次工程特別針對未來可能出現的極端天氣進行全面優化，包含增加泊位量能、強化抗浪結構，並鋪設美觀防滑的面層。農業局長李芳林說明，將軍漁港是在地漁民生計與經濟的命脈，基礎設施現代化是推動地方產業轉型的關鍵。隨著工程完工投入使用，將提供全台南漁民更穩固、美觀且具韌性的泊位空間，讓大家都能安心作業。

除了漁業設施的防禦力升級，將軍漁港的海上觀光未來也將迎來新里程碑。市府目前正積極規劃「台南將軍漁港往返澎湖鎖港」的直航航線，未來正式開航後，台南及周邊縣市的遊客將不需再專程奔波到高雄或嘉義搭船，直接從將軍漁港出發，就能體驗直達澎湖本島的觀光捷徑。

這條規劃中的新航線，預計由高端客輪「金澎之星」擔綱主力，未來將選擇直達澎湖鎖港。鎖港作為澎湖南環旅遊的熱門起點，具備獨特的地理優勢，旅客下船後不需長時間拉車，就可以立刻體驗在地特色的「小卷夜釣」、清澈的「在地浮潛」，或者輕鬆開車前往「山水沙灘」享受陽光，到「風櫃聽濤」聆聽浪潮聲。未來在夏季旅遊旺季投入營運後，勢必能提供市場更有深度且不一樣的跳島新玩法。

黃偉哲指出，此次工程不僅全面升級基層漁業的基礎設施，保障在地漁民的作業安全，同時也為未來「台南將軍漁港往返澎湖鎖港」的藍色公路新航線做準備。

他期盼透過碼頭機能的全面優化，為漁民打造更具禦災能力的安心港灣，並引領將軍漁港發展為現代化跳島旅遊的全新門戶，帶動沿海地區的產業與觀光繁榮。