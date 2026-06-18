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端午節龍舟賽帶旺台南住宿熱 市府出手稽查房價防哄抬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供

台南市國際龍舟錦標賽17日至21日在台南運河登，結合多項文化、親子及觀光活動，吸引大量遊客來訪，帶動旅宿住宿需求成長，市府觀旅局為維護旅客住宿品質及消費權益，在連假前辦理旅宿房價稽查作業，確保旅宿市場交易秩序。

觀光旅遊局長林國華表示，受惠於端午連假及龍舟賽事帶動，妹南旅宿市場持續升溫，熱門觀光區域及市區旅館訂房表現亮眼。為保障旅客住宿消費權益，觀光旅遊局於連假前會同本府消保官辦理旅宿房價稽查作業，針對旅宿業者房價揭示情形、實際收費標準、訂房資訊透明度及訂金收退費規定等項目進行查核。

觀旅局表示，本次稽查重點為查核實際收費是否超過報備房價、房價資訊是否揭露完整，以及訂金收取及退還是否符合定型化契約規定等事項。查核結果均符合相關規定，未發現超收房價或違反相關法令情事。

觀旅局指出，依據發展觀光條例及旅館業管理規則規定，旅宿業向旅客收取的客房費用不得高於報備房價，如有超收房價或其他違規情形，將依法查處。市府也持續透過宣導及稽查機制，督促業者落實合法經營及資訊透明，共同維護台南優質觀光環境。

市長黃偉哲表示，台南國際龍舟錦標賽是全國最具代表性的端午節慶活動之一，今年賽事從昨晚登場至21日於安平運河安億橋至承天橋水域舉行，除精彩龍舟競賽外，現場有嘉年華活動、文化展演及特色市集，歡迎全國民眾利用端午假期到台南觀賽旅遊，感受府城獨特的節慶魅力。

為避免誤入住非法旅宿，市府提醒旅客可事先至交通部觀光署「臺灣旅宿網」或臺南市政府「臺南旅遊網」查詢合法旅宿資訊，確保住宿安全與消費權益。如於旅遊期間發生住宿消費爭議，可撥打1950消費者服務專線或透過行政院消費者保護處線上申訴系統提出申訴，市府將協助處理，共同營造安全、安心且友善的旅遊環境。

台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局會同消保官聯合稽查，包括房價、反針孔等。圖／台南市觀旅局提供

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