快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

黃敏惠任期最後人事再布局洪彩燕升副秘書長 嘉市府新職務全到位

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左）第4任市長任期不到半年，今天再發布人事異動，由現任財政稅務局長洪彩燕（右）調升副秘書長，成為市府最新一波重要人事布局。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）第4任市長任期不到半年，今天再發布人事異動，由現任財政稅務局長洪彩燕（右）調升副秘書長，成為市府最新一波重要人事布局。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠第4任市長任期不到半年，今天再發布人事異動，由現任財政稅務局長洪彩燕調升副秘書長，成為市府最新一波重要人事布局。隨著地方制度法修正新增1位副市長及1位副秘書長，市府陸續完成人事安排，新增職缺全到位。原秘書長陳永豐拔擢升任副市長，秘書長由交通處長許啟明調升，如今由財政稅務局長洪彩燕調任副秘書長，使市府組織運作架構更完整，象徵市府團隊任期尾聲持續強化行政效能與施政推動能量。

新任副秘書長洪彩燕長達43年公職資歷，堪稱市府體系內一步一腳印的基層典範。洪彩燕1982年9月進入嘉市府服務，歷經財政處財務管理科科長、財政處副處長、交通處副處長等職務，之後轉任財政稅務局副局長，2024年1月升任財政稅務局長。長年深耕財政與行政體系的洪彩燕，不僅熟悉市府運作，也累積豐富跨局處協調經驗。市長拔擢出任副秘書長，正是對其多年基層歷練與專業能力高度肯定。

洪彩燕擔任財稅局長期間，負責推動多項重大業務，包括舊市公所整修重建與招商計畫，以及市府發放6000元市民消費金等重要政策，均順利完成執行，獲得市長黃敏惠肯定。她也被視為黃敏惠市政團隊的重要成員之一，是副市長林瑞彥過去財稅體系得力助手。

隨著洪彩燕升任副秘書長，財政稅務局長職務出現空缺。對於接任人選，黃敏惠尋覓適合人才，延續財政業務穩健推動，確保市府各項施政工作無縫接軌。此次人事調整，被外界解讀為黃敏惠任期最後階段重要布局。透過熟悉市政運作、具備豐富行政歷練的資深公務體系人才進入核心決策圈，持續強化市府施政穩定度，為任期最後衝刺及市政傳承奠定基礎。

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

苦盼20年 嘉義老榮眷見證建國二村修復轉型

台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

謝政達、廖婉汝婉拒監委提名 總統府表遺憾

輝達外溢效應有解！北市關渡洲美完成國審變更

相關新聞

端午節龍舟賽帶旺台南住宿熱 市府出手稽查房價防哄抬

台南市國際龍舟錦標賽17日至21日在台南運河登，結合多項文化、親子及觀光活動，吸引大量遊客來訪，帶動旅宿住宿需求成長，市府觀旅局為維護旅客住宿品質及消費權益，在連假前辦理旅宿房價稽查作業，確保旅宿市場交易秩序。

5嘉義名人續聘總統府資政、顧問 唯一資政張博雅這位顧問6連任最資深

總統府日前公布新一屆資政及國策顧問聘任名單，嘉義5名人獲續聘，其中資政1人、國策顧問4人，顧問原有5位，賴清德總統好友、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川上月辭世，遺缺未補聘，嘉義出身國策顧問減為4人，唯一嘉義出身資政，監察院前院長張博雅續任；林派及民進黨英系大老鄭慶祥，從前總統蔡英文到賴清德總統，連6任獲聘國策顧問最資深。

影／野柳女王頭夜訪聲光震撼搶先曝 「雙后傳承」百變造型炫目

「2026野柳石光夜訪女王」6月28日至7月12日，每晚6點30分至9點於野柳地質公園登場。交通部觀光署北觀處昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀炫麗奪目，今年以「潮汐藝廊・雙后傳承」為主題，現場如一座夜間地景美術館，震撼聲光效果與自然地景融合，展現科技與地質對話的魅力。

苦盼20年 嘉義老榮眷見證建國二村修復轉型

歷經廿年等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步，市府將建國二村四棟舊眷舍修復轉型「眷村生活文化館」，昨辦動土祈福典禮，預計年底陸續完工啟用；九十五歲馬姓榮眷說，在眷村度過艱苦歲月，終於等到修復轉型動土，「希望早日完工啟用」。

拯救台南火車站前商圈 市府擬「東西串連」跨域合作

台南商圈兩樣情，東區南紡商圈受惠於平實重劃區開發與交通建設，儼然是台南新核心商業樞紐，但曾經熱鬧滾滾的台南火車站前商圈日益沒落，近期傳出新光三越中山店年底租約到期將退出市場，讓議員紛喊話加速台南車站站體工程、提出招商策略。

台南首家IKEA進軍南紡商圈 議員憂加劇交通壅塞、促解套

台南市長黃偉哲證實連鎖家居品牌ＩＫＥＡ進駐南紡購物中心，民眾期待說終於補足「六都唯一未設點」缺口，不過多名議員擔憂，南紡商圈周邊中華東路、小東路等目前每逢周末飽受塞車之苦，一旁後甲圓環更長期車流交織混亂，要求整體配套，勿加劇交通負荷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。