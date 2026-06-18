黃敏惠任期最後人事再布局洪彩燕升副秘書長 嘉市府新職務全到位

嘉義市長黃敏惠第4任市長任期不到半年，今天再發布人事異動，由現任財政稅務局長洪彩燕調升副秘書長，成為市府最新一波重要人事布局。隨著地方制度法修正新增1位副市長及1位副秘書長，市府陸續完成人事安排，新增職缺全到位。原秘書長陳永豐拔擢升任副市長，秘書長由交通處長許啟明調升，如今由財政稅務局長洪彩燕調任副秘書長，使市府組織運作架構更完整，象徵市府團隊任期尾聲持續強化行政效能與施政推動能量。

新任副秘書長洪彩燕長達43年公職資歷，堪稱市府體系內一步一腳印的基層典範。洪彩燕1982年9月進入嘉市府服務，歷經財政處財務管理科科長、財政處副處長、交通處副處長等職務，之後轉任財政稅務局副局長，2024年1月升任財政稅務局長。長年深耕財政與行政體系的洪彩燕，不僅熟悉市府運作，也累積豐富跨局處協調經驗。市長拔擢出任副秘書長，正是對其多年基層歷練與專業能力高度肯定。

洪彩燕擔任財稅局長期間，負責推動多項重大業務，包括舊市公所整修重建與招商計畫，以及市府發放6000元市民消費金等重要政策，均順利完成執行，獲得市長黃敏惠肯定。她也被視為黃敏惠市政團隊的重要成員之一，是副市長林瑞彥過去財稅體系得力助手。

隨著洪彩燕升任副秘書長，財政稅務局長職務出現空缺。對於接任人選，黃敏惠尋覓適合人才，延續財政業務穩健推動，確保市府各項施政工作無縫接軌。此次人事調整，被外界解讀為黃敏惠任期最後階段重要布局。透過熟悉市政運作、具備豐富行政歷練的資深公務體系人才進入核心決策圈，持續強化市府施政穩定度，為任期最後衝刺及市政傳承奠定基礎。