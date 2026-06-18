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苦盼20年 嘉義老榮眷見證建國二村修復轉型
歷經廿年等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步，市府將建國二村四棟舊眷舍修復轉型「眷村生活文化館」，昨辦動土祈福典禮，預計年底陸續完工啟用；九十五歲馬姓榮眷說，在眷村度過艱苦歲月，終於等到修復轉型動土，「希望早日完工啟用」。
嘉市文化局長謝育哲表示，全案工程經費約一億九七○萬元，包括闢建「廣停五」基地，能提供九十七席停車位，會將既有遺構、開放空間與新建館舍串連成可參觀、可停留的公共場域，文化局同步展開系統性文史調查與保存，目前盤點超過五百件文物，也推動「偉忠媽媽的眷村」紀錄片數位修復計畫，未來結合沉浸式展覽等活動，讓眷村故事持續被看見與傳承。
昨天動土典禮由志航國小管樂隊揭開序幕，隨後市長黃敏惠、總統府資政暨前市長張博雅、建國二村成長的知名電視製作人王偉忠等人共同動土。
張博雅回憶擔任市長時，得知眷村家戶沒有廁所須共用公共廁所，相當震驚，因此興建公共設施改善生活環境；王偉忠回憶往事哽咽說，當年眷村生活清苦，但孕育濃厚的人情味，自己編導的舞台劇「寶島一村」講述的正是建國二村故事。
黃敏惠指市府將持續結合軟硬體建設，保存眷村文化與歷史記憶，讓精彩的故事與人文養分代代傳承，另外，由於此處多數土地仍屬國防部所有，市府希望國防部除地上權開發，能進一步研議更完整的土地開發模式，為嘉市創造更大城市價值與發展契機。
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