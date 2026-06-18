拯救台南火車站前商圈 市府擬「東西串連」跨域合作

台南商圈兩樣情，東區南紡商圈受惠於平實重劃區開發與交通建設，儼然是台南新核心商業樞紐，但曾經熱鬧滾滾的台南火車站前商圈日益沒落，近期傳出新光三越中山店年底租約到期將退出市場，讓議員紛喊話加速台南車站站體工程、提出招商策略。

南市經發局表示，針對火車站前站北門路商圈人潮下滑情形，已規畫推動東區商圈與中西區商圈的跨地域合作，創造更大消費市場。

市議員蔡宗豪指出，台南火車站前商圈過去是市區最繁華地帶，新光三越中山店、ＦＯＣＵＳ等商場帶動大量人潮，但自二○一七年鐵路地下化工程施工圍籬設置後，商圈能見度與通行便利性大受影響，造成消費人潮逐漸流失。

市議員要求市府加速推動相關工程，提出招商及商圈振興計畫。議員王家貞提到，好多鄉親都在關心新光三越中山店到底是會關門還是不會關門？大型百貨退場勢必影響周邊商機，以東區德安百貨為例，多年無人接手，台糖長榮酒店住宿率也跟著下滑。

經發局指出，市區鐵路第一階段地下化完工後，東區與中西區可更便捷地經由地面串連，故將以東區現有成熟校園與商圈人潮、火車站東出口為主要通勤客源，結合站前北門路三Ｃ產業聚落、中山路百貨商圈等，來積極輔導東區鄰近火車站區域成立新商圈。台南目前商圈總數達四十處，將透過制度化輔導機制並協助對接中央資源，協助商圈由過往的「單一活動辦理者」，轉化為「在地經濟推動者」。