台南首家IKEA進軍南紡商圈 議員憂加劇交通壅塞、促解套

台南市長黃偉哲證實連鎖家居品牌IKEA進駐南紡購物中心，民眾期待說終於補足「六都唯一未設點」缺口，不過多名議員擔憂，南紡商圈周邊中華東路、小東路等目前每逢周末飽受塞車之苦，一旁後甲圓環更長期車流交織混亂，要求整體配套，勿加劇交通負荷。

交通局回應，面對東區商業發展、人口成長所帶來的交通需求，已與工務局共同研議後甲圓環周邊道路改善方案，並將持續透過智慧交通、大眾運輸建設多管齊下，兼顧區域發展與交通順暢，提供更安全便利的通行環境。

市議員蔡筱薇指出，IKEA進駐將帶動南紡、平實營區及周邊發展，但城市建設不能只看經濟效益，必須同步面對交通衝擊，且隨著平實重劃區開發加速，包含轉運站、社宅、未來捷運藍線等建設陸續到位，車流需求勢必大幅增加，現階段最急迫應推動「平實路銜接國道一號側車道」計畫，強化聯外動線。

市議員李宗霖認為，後甲圓環現況仍存在車流交錯、車道配置不合理等問題，雖交通局提出朝「十字路口化」改善方向，相關工程應加速推動，以避免IKEA進駐後壅塞惡化，因此，要求交通局立即啟動南紡商圈交通總體檢，全面檢視道路容量、號誌配置、停車供給、人行動線及大眾運輸接駁，並針對假日尖峰進行交通模擬，提出完整改善方案。

交通局表示，南紡周邊車流主要集中於復興路、小東路、裕農路、東寧路、東門路等幹道，已陸續於東門路、復興路等路口增設左轉車道與待轉空間，並調整尖峰時段號誌運作，以提升通行效率。

至於後甲圓環，交通局則表示，有與工務局研議後甲圓環周邊改善方案，包含調整車道配置、中華東路分流設計，降低轉向車流對直行車影響，同時也已規畫「裕農路廊智慧動態號誌系統」，預計九月完工，未來啟用後有助於改善後甲圓環東向車流，提升整體交通運作效率。