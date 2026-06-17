小辮鴴逾9成在雲林過冬 學童繪畫比賽徵件開跑

有土豆鳥之稱的冬候鳥「小辮鴴」每年冬天常見於雲林農田，為讓雲林學童更認識土豆鳥及地方生態，雲林縣生態及永續農業協會舉辦首屆繪畫比賽，即日起徵件，得獎作品除獎金外，作品也會用在友善種植花生產品包裝。

冬候鳥小辮鴴主要分布於歐亞大陸及北非，每年10月底至隔年2月來台度冬，逾90%集中在雲林，雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢表示，小辮鴴度冬期間恰逢雲林花生產季，農民收成後引水灌溉為水田，成為小辮鴴覓食之地，因此當地更以花生台語「土豆」，將其稱為「土豆鳥」。

他觀測多年發現，若在田間看到大量小辮鴴出現，代表那塊土地的有機質高，土壤較為健康，農藥殘留符合規範，堪稱通過小辮鴴的綠色認證，近年他與生態夥伴持續到校園宣導土豆鳥生態教育，並協助農民開發友善種植花生產品。

協會秘書長池沛玲指出，近年來已進入縣內超過30所學校，宣導土豆鳥的相關知識背景，帶領雲林學童認識家鄉生態環境，今年首度舉辦「認識土豆鳥永續美術獎繪畫比賽」，希望讓學童用畫筆描繪土豆鳥與家鄉生態風景。

池沛玲表示，此次比賽分為低、中、高年級，每人限投稿一件作品，以土豆鳥為主角，結合雲林農田鄉村特色，透過畫筆、文字創作出屬於自己的生態小故事，也能建立學童對土豆鳥正確知識。

吳崇漢表示，即日至7月30日徵件，預計8月17日公布得獎名單，每組別將取前三名、5名佳作，分別頒給三千、兩千、一千及五百元獎金與獎狀，另外各組別第一名的作品，將運用至協會與在地青農合作的友善種植花生產品包裝。