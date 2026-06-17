乳癌年輕化拉警報 雲林去年2.8萬人乳攝揪出104人確診

國內乳癌有年輕化趨勢，為女性主要癌症之一。雲林縣衛生局統計，去年全縣共有2萬8753人接受乳房攝影篩檢，其中發進一步確診乳癌104例。衛生局指出，乳癌若在零期即發現，存活率可達97.4％，呼籲40歲以上女性定期接受篩檢，把握早期治療黃金期。

雲林縣衛生局長曾春美表示，癌症已連續43年高居國人十大死因之首，其中乳癌發生率持續上升且有年輕化趨勢。依2023年統計，乳癌已為女性癌症發生率第三名，在雲林縣則高居第一。

她指出，雖然乳癌發生率上升，但死亡率多維持在每十萬人口10至15人之間，近年更呈現微幅下降，顯示早期篩檢與治療已發揮成效。

曾春美說，雲林縣醫療資源相對不足且分布不均，更凸顯預防醫學的重要性。縣府持續推動社區篩檢，由衛生所結合醫療院所深入村里辦理服務，去年包含子宮頸癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等多項癌症篩檢合計約15萬人次，其中乳癌篩檢占2萬8753人。

不過衛生局也觀察到，相較其他癌症篩檢項目，乳攝參與率仍偏低。今年全縣符合乳癌篩檢資格者達11萬7324人，但截至5月底僅約1萬多人完成檢查，分析原因包括害怕疼痛、心理害羞，甚至存在「不檢查就不會有問題」的錯誤心態。

為提升篩檢意願，雲林縣府今年推出「健康篩五星吉」計畫，祭出總價值逾百萬元、超過130項好禮抽獎，只要完成任一項癌症篩檢即可參加抽獎。同時，針對篩檢異常個案，縣府也提供交通費與後續檢查費用補助，降低民眾就醫負擔。