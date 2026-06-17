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影／搶救黃金海岸流失沙灘！斥資逾3億 台南灣裡海岸防護工程7月開工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供
台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供

近年受極端天氣及強烈颱風影響，台南黃金海岸海岸侵蝕問題日益嚴重，去年風災期間更因強勁風浪導致大量沙灘流失，影響海岸景觀，也削弱海岸防護能力，對居民安全及觀光發展帶來挑戰，南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程將於7月動工，透過離岸堤、人工養灘及突堤改善等措施，強化海岸防護功能，恢復黃金海岸沙灘景觀。

經濟部水利署第六河川分署今天上午舉辦台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程（第一期）A、B標施工前說明會，邀集中央、地方機關及地方代表參與，向地方說明工程內容及施工規畫。工程總經費逾3.1億元，其中A標經費1億5348.5萬元、B標1億5752萬元。

黃金海岸長期受到沙源供應減少及海岸構造物阻擋沿岸漂沙等因素影響，造成海岸線逐年侵蝕後退，沙灘流失情形日益嚴重。此次工程範圍位於黃金海岸遊客中心周邊，由北向南延伸約800公尺，透過工程與自然復育並行方式，提升海岸整體韌性。

本工程採A、B兩標同步施作，以縮短整體工期。主要內容包括新建5座離岸堤，藉由削減波浪能量，降低海岸侵蝕並提升養灘成效，同時辦理人工養灘作業，預計回填約18萬919立方公尺砂料，沙源取自距離約4公里的安平港南側海域。回填完成後，將利用波浪及海流等自然作用，逐步將砂料帶往潮下帶，形成較穩定的沙灘地形，達到持續養灘效果。

立委林俊憲表示，黃金海岸是台南重要濱海景點，也是市民休憩及觀光發展的重要據點。然而近年氣候變遷導致極端天候頻繁，去年颱風及豪雨造成海岸線明顯退縮、沙灘大量流失，若未及時採取保護措施，海岸侵蝕情況恐將持續惡化。

這項工程是黃金海岸沙灘保育的重要保衛戰，將採用離岸潛堤、養灘及相關海岸防護設施等工程，降低波浪衝擊能量，減緩海岸侵蝕，穩定海岸地形與沙灘環境，逐步恢復黃金海岸自然機能，除可提升海岸防護能力、降低颱風暴潮侵襲風險外，也可改善海岸景觀及遊憩環境，透過養灘工程重塑寬闊沙灘，兼顧生態保育與觀光發展，打造更具吸引力的濱海休憩空間。

林俊憲表示，近年持續向中央爭取黃金海岸相關建設經費，從景觀改善、觀光設施優化到海岸防護工程，希望讓黃金海岸不僅是台南人的休閒去處，更成為台南代表性的海岸觀光品牌。

台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供
台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供

經濟部水利署第六河川分署今天辦理「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程（第一期）A標及B標」施工前說明會。圖／立委林俊憲服務處提供
經濟部水利署第六河川分署今天辦理「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程（第一期）A標及B標」施工前說明會。圖／立委林俊憲服務處提供

台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供
台南黃金海岸面臨嚴峻海岸侵蝕問題，水利署六河分署「台南市南區灣裡海堤（黃金海岸）海岸防護工程」，即將於今年7月正式開工，被地方視為攸關黃金海岸未來存續的重要關鍵工程。圖／立委林俊雨憲服務處提供

沙灘 台南 中央 林俊憲

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