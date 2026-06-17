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南市動保處豬病研究躍上國際舞台 2篇把豬養好的論文獲肯定

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝
台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝

台南市動保處針對豬病研究，於越南胡志明市第28屆國際豬病學會大會發表2篇學術論文，除展現南市在豬隻疾病監測、防疫管理及學術研究專業能量，也是對認真行事基層防疫人員最大肯定。

國際豬病學會是全球養豬業與豬病獸醫學界最權威的國際學術盛事，本屆大會由越南國立農林大學（Nong Lam University）主辦，本月16至19日登場，台南市動保處發表論文主題分別為「台南市肉品市場豬流行性下痢（PED）監測分析」及「豬蛔蟲症防治輔導研究」，研究內容結合第一線防疫實務、肉品市場監測資料及養豬場輔導成果，針對豬場生物安全與疾病防治提出具體分析與建議。

動保處表示，「豬流行性下痢（Porcine Epidemic Diarrhea, PED）」為養豬產業重要疾病之一，尤其對仔豬危害甚鉅。本次研究透過南市肉品市場監測資料，分析病毒流行情形，藉由持續性監測運豬車消毒、上市豬隻健康監測掌握疫情動態，及時阻斷病毒機械傳播，協助養豬場強化生物安全措施，降低疾病傳播風險。

另一篇研究則聚焦於豬蛔蟲症防治，透過養豬場生產醫學輔導、驅蟲免疫計畫、寄生蟲監測及飼養環境改善等方式，評估防治成效。

研究結果顯示，落實驅蟲免疫計畫、環境清潔及飼養衛生措施，有助降低寄生蟲感染率，提升豬隻健康與飼料換肉率，對提升養豬場經營效益具有實質助益。

南市動保處指出，除感謝農業部動植物防疫檢疫署及市府農業局提供研究經費支持，更要謝謝屏科大獸醫學系林昭男教授及台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧指導研究方向，協助研究成果與國際接軌。

動保處指出，此次能於國際研討會發表研究成果，不僅是對南市動物防疫工作肯定，也代表地方政府第一線防疫經驗具備學術價值與國際交流潛力。

台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝
台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝

台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝
台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝

台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝
台南市動保處針對豬病研究，於國際豬病學會大會發表2篇學術論文，地方防疫心得，躍上國際舞台。記者謝進盛／翻攝

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