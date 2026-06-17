雲林放養56萬尾高經濟魚苗 漁會證實：近年捕撈收入增

響應世界海洋日，雲林縣環保局今與台塑企業、雲林區漁會，在萡子寮漁港舉辦魚苗放流活動，共放流56萬尾高經濟價值魚種。雲林區漁會表示，魚苗放流舉辦多年，漁獲量明顯增加，雲林區漁會表示，顯示海洋資源復育有成。

雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、台塑企業麥寮管理部副總蔡建樑、雲林區漁會理事長蔡文川及總幹事林傳育等人今天出席活動，將四絲馬鮁（俗稱午仔）、黃臘鰺（紅衫）、黑棘鯛（黑格）等高經濟價值魚種魚苗交由專業人員載運至外海放流，盼透過增殖放流，持續改善沿海漁業資源。

蔡建樑表示，台塑企業長期與雲林區漁會合作推動魚苗增殖放流，今年邁入第19年，累計放流魚苗達964萬餘尾，未來將持續投入海洋資源復育工作。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，約20年前受環境變遷及全球暖化影響，沿海漁獲量明顯下滑，因此與六輕企業合作推動魚苗放流。近年已逐漸看見成果，不少漁民回報漁獲增加整體捕撈收入約增加3至5成。

張麗善表示，海洋資源永續仍需全民共同努力，並從源頭減少汙染，縣府近年積極推動海洋環境5S計畫，並結合無人機巡查、潛海戰將及海岸清理工作，目前全縣海岸線認養率已達100%，透過公私協力共同打造潔淨海岸環境，避免垃圾經河川流入海洋，維護海洋生物多樣性。

環保局長張喬維表示，今年截至目前已動員超過2500人次投入海岸清潔工作，累計清除垃圾達661公噸，呼籲全民共同守護海洋環境，朝向永續藍色海洋願景邁進。

雲林縣環保局今與台塑企業、雲林區漁會，在萡子寮漁港舉辦魚苗放流活動，共放流56萬尾高經濟價值魚種。記者陳雅玲／攝影

雲林縣環保局今與台塑企業、雲林區漁會，在萡子寮漁港舉辦魚苗放流活動，共放流56萬尾高經濟價值魚種。記者陳雅玲／攝影