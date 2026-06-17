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勞動部南分署培育選手回任職訓師 傳授專業助攻就業

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
曾是勞動部雲嘉南分署培訓選手及榮獲第47屆全國技能競賽汽車噴漆職類金牌的葉子瑜，回到南分署擔任職訓師，將競賽歷練與產業實務經驗融入教學。記者謝進盛／翻攝
曾是勞動部雲嘉南分署培訓選手及榮獲第47屆全國技能競賽汽車噴漆職類金牌的葉子瑜，回到南分署擔任職訓師，將競賽歷練與產業實務經驗融入教學。記者謝進盛／翻攝

曾是勞動部雲嘉南分署培訓選手及榮獲第47屆全國技能競賽汽車噴漆職類金牌的葉子瑜，近日回到南分署擔任職訓師，將競賽歷練與產業實務經驗融入教學，協助更多民眾透過技能學習開創職涯新契機。

28歲的葉子瑜高中就讀汽車修護科，因熱愛技術領域，高二時在老師鼓勵投入汽車噴漆職類選手培訓，成為少數挑戰該領域女性選手。

葉子瑜一路接受雲嘉南分署培訓，從調漆、補土到噴塗工法，反覆琢磨每項技術細節。曾於全國工業技藝競賽失利的她，選擇調整心態持續精進，最終於第47屆全國技能競賽南區分區賽獲得第二名，更在全國技能競賽汽車噴漆職類勇奪金牌。

葉子瑜後續於國立雲林科技大學設計技優專班就讀，陸續取得車輛塗裝乙/丙級、機器腳踏車修護乙/丙級及汽車修護丙級等多張技術士證照，畢業後，即進入汽車產業服務，曾擔任車廠技師及企業培訓講師。

因認同技能教育價值，葉子瑜接受雲嘉南分署延攬，回到曾經培育自己地方服務。她表示，自己曾是接受訓練的選手，更能理解學習過程中的挑戰，歷經10年重返熟悉場域，當年是老師帶著她成長，如今換她帶領學員追逐夢想。希望透過教學協助學員建立專業技能與自信心，找到屬於自己職涯方向。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，葉子瑜從接受培訓的選手成長為全國技能競賽金牌得主，並在累積產業實務經驗後投入職訓教學，不僅展現技能向下扎根成果，更體現人才培育與經驗傳承價值。南分署將持續結合產業需求與優質師資能量，提供多元職訓課程。

南分署表示，115年第3期共開辦17門職前訓練課程，報名自即日起至8月12日止，包含現在最夯的「AI創意織品應用」、「數位設計與AI應用實務（網頁設計&網路工程）」及「辦公室軟體及AI應用實務」等班；其他還有漆作、銲接、機電整合、水電、太陽能光電及冷凍空調等多元職類，詳情可至台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或洽雲嘉南各就業中心。

職涯 勞動部 全國技能競賽

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