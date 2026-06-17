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嘉義優鮮前進台北國際食品展 翁章梁率18家業者搶商機

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義優鮮即將前進台北國際食品展，縣長翁章梁（中）行銷品嘗地方農特產。記者黃于凡／攝影
嘉義優鮮即將前進台北國際食品展，縣長翁章梁（中）行銷品嘗地方農特產。記者黃于凡／攝影

台北國際食品展6月24日至27日在台北南港展覽館登場，嘉義縣政府今天舉辦展前記者會，縣長翁章梁率領18家業者誓師，公布將以「嘉義優鮮 美味首選」為主題，打造特色展區，展現嘉義農產加工、茶葉、咖啡及特色伴手禮等多元產業實力，爭取國內外買家青睞。

翁章梁表示，台北國際食品展是亞洲重要食品專業展覽，也是拓展國際市場重要平台，嘉義縣政府近年持續推動「嘉義優鮮」品牌，目前已吸引超過200家業者加入，集結超過800項產品，由縣府為產品把關品質，協助建立品牌形象，提升在地業者市場競爭力。

翁章梁指出，嘉義優鮮品牌建立不易，有品牌就有責任，唯有持續維持品質與信譽，才能獲得消費者長期支持，以阿里山高山茶為例，歷經數十年發展建立良好口碑，已成為具代表性的地方品牌，也期盼「嘉義優鮮」持續累積市場認同，吸引更多優質業者加入。

縣府表示，嘉義縣主題館將設於南港展覽館2館4樓S0124展位，今年參展18家業者產品涵蓋農產加工品、茶葉、咖啡、休閒食品、特色伴手禮及農漁產品等類別，不少業者近年積極投入產品創新與品牌經營，希望與國內外通路商、採購商及產業夥伴合作，拓展銷售市場。

嘉義縣主題館將進駐南港展覽館，推廣茶葉、咖啡及農漁產品，拓展國內外市場商機。記者黃于凡／攝影
嘉義縣主題館將進駐南港展覽館，推廣茶葉、咖啡及農漁產品，拓展國內外市場商機。記者黃于凡／攝影

嘉義優鮮即將前進台北國際食品展，縣長翁章梁今天率業者誓師，行銷地方農特產好味道。記者黃于凡／攝影
嘉義優鮮即將前進台北國際食品展，縣長翁章梁今天率業者誓師，行銷地方農特產好味道。記者黃于凡／攝影

嘉義 台北 翁章梁

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