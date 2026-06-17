整合產官學突破檢疫 農試所建構輸澳蝴蝶蘭全鏈式管理

農業界傳出喜訊；農業部農業試驗所配合農業部動植物防疫檢疫署專案計畫，整合產官學界，針對輸澳蝴蝶蘭關鍵病蟲害展開系統性研究與輔導，成功建立「輸澳蝴蝶蘭全鏈式管理措施」，檢疫不合格率已降至10%以下，大幅提升檢疫通關順暢度。

農試所今在台南後壁花卉創新園區以「外銷澳秘」為主題，舉辦蝴蝶蘭全鏈式管理措施突破檢疫挑戰的成果發表會。農試所表示，2020年台灣蝴蝶蘭輸澳邊境檢疫不合格率曾高達26.9%，澳方暫停我方新增輸澳設施資格登錄，對產業發展帶來重大衝擊。

究其原因，主要在於疫病蟲害極易藏匿於水苔介質與植株基部，增加檢疫風險。

其中，檢疫性蟲害包含佛羅鞘腹蛛(Coleosoma floridanum)、姬蛛科 (Theridiidae)蜘蛛、蟎類 (Acari)、蕈蚋屬 (Bradysia) 與蠓科(Ceratopogonidae) 等節肢動物；病害則以軟腐病 (Dickeya)、炭疽病 (Colletotrichum) 及鐮孢菌複合群 (Fusarium species complex) 等真菌與細菌性病原最受關注。

面對澳洲採行全球最嚴格植物檢疫標準，要求輸入植物須達「有害生物零檢出」，農試所整合農業部動植物防疫檢疫署、花卉創新園區研究發展中心、台灣蘭花產銷發展協會、國立中興大學、國立嘉義大學等單位，建構涵蓋生產至出口各環節的全鏈式管理措施，內容包括生產設施與作業環境管理、水苔介質處理、組織培養苗源頭管控、園區病蟲害監測與防治、出貨前檢疫作業及品質管理，以及後段貯運條件優化等。

團隊並透過現場訪視、個別輔導及滾動式修正機制，協助蝴蝶蘭業者將「檢疫規範」內化為「生產常態」，逐步提升產業自主風險管理能力，從源頭降低病蟲害發生與夾帶風險。

農試所進一步說明，在產官學研共同努力下，輸澳蝴蝶蘭檢疫管理成效顯著，外銷不合格率自109年26.9%逐年下降，至114年中旬已連續6個月維持在10%以下，不僅有效降低蝴蝶蘭附帶栽培介質輸澳檢疫風險，也成功化解澳方關切事項，為恢復產業發展空間奠定重要基礎。

農試所表示，蝴蝶蘭為台灣最具國際競爭力的花卉產業之一，每年外銷量超過5000萬株，出口產值高達1.4億美元。其中，經核可輸往澳洲18家業者 (共26棟溫室) 每年外銷量逾200萬株，創造超過700萬美元產值。