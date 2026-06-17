乾旱驟雨交替肆虐 台南學甲高粱部分已發芽衝擊收成

近月來乾旱驟雨連番肆虐，衝擊台南學甲高粱；農會日前才因旱象向農政單位申請天然災害救助，詎料，近日更因大雨不斷造成部分高粱不耐潮濕發芽收成恐泡湯，農會已二度申報，連番折騰更讓農會日來忙翻天。

農業部推廣栽種國產高粱，學甲高粱大都採契作，交付金酒公司製為高粱酒，「一穀作契高粱酒」品牌打響知名度；依今年「農糧產業調整與轉型計畫」，農民轉作高粱的獎勵金1分地5500元，金酒公司高粱契作價為1公斤25元。

而學甲契作高粱約在3月中至4月中旬播種，成長期約110天，採收約7月。學甲農會承辦契作高粱，2024年學甲及鄰近地區共契作1105公頃到高峰，學甲成全台高粱最大產地，不過去年契作減至795公頃，比前年少310公頃，今年為650公頃，又比去年少了145公頃。

據知，農會契作高粱，大都採現行「小地主大佃農」模式栽種，今年有某大戶農戶一口氣取消80公頃，此外農民保險部分，去年高粱農損因故未理賠，也影響農民種植意願。

除面積近3年直直落，今年天公不作美更是雪上加霜。農會總幹事李曉軍說，上月因旱象嚴重，影響高粱生長，申報天然災害救助。豈料這個月迄今幾乎大雨不斷，雖然旱象解除，但「雨下太多」，正值收成前夕對高粱不利，這幾天已陸續發現部分高粱田已有發芽情形，其中粗估在台南市約有200餘公頃，其中在學甲就有50多公頃，依規定無法交付金酒公司，損失慘重，將再度向農政單位申請天然災害救助。

李曉軍表示，雖然高粱有災情，但今年學甲高粱產業文化節不受影響，安排下月4日在農會廣場前登場，現場安排12攤農特產品市集，展售特色農漁產品與地方伴手禮；另設有高粱主題試飲區，消費單筆滿500元限量送高粱運動涼感巾等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

學甲高粱產業文化節下月4日將在農會廣場前登場。農會總幹事李曉軍說，不受災情影響，邀請各地遊客來賞遊。記者謝進盛／攝影