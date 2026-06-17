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苦等20年嘉義眷村生活文化館動土 95歲老榮眷感動喊：終於盼到了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影
歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影

歷經20年漫長等待，嘉義眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。對許多曾在眷村成長的居民而言，這不僅是一項文化建設，更是承載無數人生記憶與時代故事的重要里程碑。

動土典禮由志航國小管樂隊揭開序幕。志航國小有「空軍子弟學校」背景，與眷村文化及空軍淵源深厚，悠揚樂聲為活動增添濃厚懷舊氛圍。隨後，市長黃敏惠、總統府資政暨前市長張博雅、建國二村成長知名電視製作人王偉忠、前立委張啓楷及多位議員共同持鏟動土，見證歷史性的一刻。

現場最令人動容的，莫過高齡95歲的馬姓榮眷感慨表示，隨著擔任空軍的父親從大陸來台，在眷村度過艱苦歲月，苦盼眷村生活文化館整整20年，如今終於等到動土，「希望能早日完工啟用」，一句話道盡許多老眷村居民的共同心聲。

談起昔日生活，張博雅與王偉忠都不約而同提到眷村早年艱困環境。張博雅回憶，自己擔任市長知眷村住戶家沒有廁所，居民必須共用公共廁所，讓她相當震驚，因此興建公共設施改善生活環境。她強調，眷村居民同樣是市民，理應享有基本生活條件。

王偉忠以短短4分鐘分享童年回憶。他坦言，當年眷村生活清苦，但孕育濃厚的人情味。談及往事時說哽咽了。他表示，去年眷村底舞台劇「寶島一村」回到嘉義市公演，逾4千名觀眾熱情爆滿，講述的正是建國二村的故事，透過戲劇讓更多人重新認識這段珍貴眷村歷史。

市文化局長謝育哲表示，眷村生活文化館總工程經費約1億970萬元，將以建國二村4棟舊眷舍為核心進行修復再利用，並串聯周邊公園綠地與公共空間，打造兼具歷史氛圍與生活感的文化場域。文化局同步展開系統性文史調查與保存工作，透過田野調查、口述歷史訪談及文物建檔，目前已完成超過500件文物盤點整理，並推動《偉忠媽媽的眷村》紀錄片數位修復計畫，保存珍貴影像與聲音資料。未來將結合沉浸式展覽、眷村劇場及教育推廣活動，讓眷村故事持續被看見與傳承。

黃敏惠表示，城市發展不僅需要新的建設，更需要保存共同記憶。建國二村與復興新村承載戰後移民、家庭情感及族群融合的歷史軌跡，是嘉義重要的城市文化資產。她期待眷村生活文化館成為保存城市記憶的重要起點，也盼國防部儘速完成眷村土地開發招標作業，帶動地方發展，讓歷史文化與城市建設共同前進。

歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影
歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影

總統府資政暨前市長張博雅致詞。記者魯永明／攝影
總統府資政暨前市長張博雅致詞。記者魯永明／攝影

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歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用，老榮民榮眷出席見證。記者魯永明／攝影

建國二村成長知名電視製作人王偉忠致詞。記者魯永明／攝影
建國二村成長知名電視製作人王偉忠致詞。記者魯永明／攝影

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歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影

歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影
歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影

歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影
歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。記者魯永明／攝影

嘉義 眷村 黃敏惠

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