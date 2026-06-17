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畢業季首選國產火鶴花 台南農改場研發「專用保鮮劑」延長瓶插壽命

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台南場研發「火鶴花專用保鮮劑」，可有效延緩花朵老化、延長瓶插壽命。圖／台南區農業改良場提供
台南場研發「火鶴花專用保鮮劑」，可有效延緩花朵老化、延長瓶插壽命。圖／台南區農業改良場提供

6月正值畢業時節，此時正是國產火鶴花盛產季，尤其火鶴的諧音「乎好」，寓意一切順利、萬事皆好。農業部台南區農業改良場研發專用保鮮劑，延長瓶插壽命，讓火鶴花在炎熱夏季不易萎凋，適合作為慶賀畢業的花禮。

台南場表示，火鶴花以生產切花為主，為台灣重要外銷花卉之一，每年外銷日本超過600萬枝，台南市六甲、下營及官田等地是重要產區及主要生產聚落，目前栽培面積約占全國3分之1。因應夏季高溫容易縮短火鶴花切花後的瓶插壽命，進而影響品質與商品價值，台南場研發「火鶴花專用保鮮劑」，可有效延緩花朵老化、延長瓶插壽命，每年提供全國各產區花農使用，處理量可達100萬枝以上。

台南場說，火鶴花的花色多元，包含紅、粉、白、橙、綠及雙色等品種，象徵畢業生即將展開多彩多姿的未來，愛心狀苞片的外形，也傳達誠摯祝福之意。畢業季選用國產火鶴花，不論單枝包裝或花束設計，都顯得美觀大方，不僅支持在地花卉產業，也因供應鏈較短、耗損較少，有效減少運輸與流通過程中的資源浪費，兼顧祝福心意與低碳永續理念。

台南 農業部 日本

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