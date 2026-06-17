一年僅一次！七股鹽山端午首推「下鹽田親收午時鹽」

去年超高人氣的七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年首度開放民眾下鹽田！6月19日端午節當天，園區推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，邀民眾走進真正的鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。遊客將化身一日鹽工，踩進波光粼粼的鹽田、拿起傳統工具收鹽，並品嚐道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

七股鹽山曾獲日媒譽為「全台磁場最乾淨的地方」，長年吸引旅客慕名朝聖。適逢一年中陽氣最盛的端午午時，結合鹽具淨化、避邪除穢的象徵意涵，讓一年僅一次的七股鹽山「午時鹽」更具開運魅力！採收後的鹽可拌入艾草製成隨身香包，或用於居家灑淨與沐浴泡腳，將端午限定的好能量帶回家。

七股鹽山「下鹽田親收午時鹽」活動將於端午節當天上午11時起登場，共規劃6個梯次，每梯次限額30組，採現場報名。每組體驗費399元，不僅能認識製鹽古法、帶回親收的午時鹽與小竹篩、艾草香料包與香包袋，還能品嚐古早消暑祕方「鹽工茶」，一次體驗最具鹽鄉特色的端午習俗。

除了洗滌身心，舌尖也有專屬驚喜！迎接盛夏到來，七股鹽山同步推出兩款限定霜淇淋新品。「蝦咪!!!」蝦米花霜淇淋以在地海味為靈感，撒上酥脆蝦米花，打造全台獨家的鹹甜風味；好評回歸的「冰冰蹦蹦」跳跳糖霜淇淋，則以入口綻放的驚喜彈跳感，勾起不少人的童年回憶。兩款冰品不僅深受親子及情侶族群喜愛，也吸引大批日本遊客指名嚐鮮，成為園區人手一支的必吃美食。

此外，掀起打卡旋風的「鹹轉海風祭」現正進行中，彩虹風車沿著雪白鹽山隨海風轉動，成為近期最具話題的景點之一。皮克敏探索散步熱潮也持續延燒至鹽山，不少玩家專程前來挑戰「種花」任務，搭乘遊園小火車繞行一圈，實測可種下約850朵花。今年端午連假，歡迎民眾走訪七股鹽山，親收午時鹽、品嚐限定冰品、漫步風車花海、體驗散步種花樂趣，開啟夏日好運之旅。