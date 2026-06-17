快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

一年僅一次！七股鹽山端午首推「下鹽田親收午時鹽」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
七股鹽山今年端午首推「下鹽田親收午時鹽」活動，民眾可化身一日鹽工，體驗傳統曬鹽文化。照片／台鹽提供
七股鹽山今年端午首推「下鹽田親收午時鹽」活動，民眾可化身一日鹽工，體驗傳統曬鹽文化。照片／台鹽提供

去年超高人氣的七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年首度開放民眾下鹽田！6月19日端午節當天，園區推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，邀民眾走進真正的鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。遊客將化身一日鹽工，踩進波光粼粼的鹽田、拿起傳統工具收鹽，並品嚐道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

七股鹽山曾獲日媒譽為「全台磁場最乾淨的地方」，長年吸引旅客慕名朝聖。適逢一年中陽氣最盛的端午午時，結合鹽具淨化、避邪除穢的象徵意涵，讓一年僅一次的七股鹽山「午時鹽」更具開運魅力！採收後的鹽可拌入艾草製成隨身香包，或用於居家灑淨與沐浴泡腳，將端午限定的好能量帶回家。

七股鹽山「下鹽田親收午時鹽」活動將於端午節當天上午11時起登場，共規劃6個梯次，每梯次限額30組，採現場報名。每組體驗費399元，不僅能認識製鹽古法、帶回親收的午時鹽與小竹篩、艾草香料包與香包袋，還能品嚐古早消暑祕方「鹽工茶」，一次體驗最具鹽鄉特色的端午習俗。

除了洗滌身心，舌尖也有專屬驚喜！迎接盛夏到來，七股鹽山同步推出兩款限定霜淇淋新品。「蝦咪!!!」蝦米花霜淇淋以在地海味為靈感，撒上酥脆蝦米花，打造全台獨家的鹹甜風味；好評回歸的「冰冰蹦蹦」跳跳糖霜淇淋，則以入口綻放的驚喜彈跳感，勾起不少人的童年回憶。兩款冰品不僅深受親子及情侶族群喜愛，也吸引大批日本遊客指名嚐鮮，成為園區人手一支的必吃美食。

此外，掀起打卡旋風的「鹹轉海風祭」現正進行中，彩虹風車沿著雪白鹽山隨海風轉動，成為近期最具話題的景點之一。皮克敏探索散步熱潮也持續延燒至鹽山，不少玩家專程前來挑戰「種花」任務，搭乘遊園小火車繞行一圈，實測可種下約850朵花。今年端午連假，歡迎民眾走訪七股鹽山，親收午時鹽、品嚐限定冰品、漫步風車花海、體驗散步種花樂趣，開啟夏日好運之旅。

端午節

延伸閱讀

賞蓮、看龍舟、逛市集 臺南夏日限定活動登場

錯過等一年！端午節開運黃金2小時 命理師激推「午時水」轉運大法

60年最強火能量！端午節「借火生財」2招下半年財運噴發

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

相關新聞

苦等20年嘉義眷村生活文化館動土 95歲老榮眷感動喊：終於盼到了

歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。對許多曾在眷村成長的居民而言，這不僅是一項文化建設，更是承載無數人生記憶與時代故事的重要里程碑。

畢業季首選國產火鶴花 台南農改場研發「專用保鮮劑」延長瓶插壽命

6月正值畢業時節，此時正是國產火鶴花盛產季，尤其火鶴的諧音「乎好」，寓意一切順利、萬事皆好。農業部台南區農業改良場研發專用保鮮劑，延長瓶插壽命，讓火鶴花在炎熱夏季不易萎凋，適合作為慶賀畢業的花禮。

台南國際龍舟錦標賽今晚台南運河開幕 安平警公布交管措施

2026台南市國際龍舟錦標賽今天起至6月21日在台南運河（安平區安億橋至承天橋段）舉行，今晚開幕邀請知名藝文團隊帶來結合運河水域的大型戶外火舞演出，轄區第四警分局預期將湧入大量觀賞人車潮，今說明交通管制路段與建議的停車地點，以確保用路人交通順暢。

空拍見證城市蛻變 嘉義鐵路高架化主體成形完工通車期曝

嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，綿延穿越市區的高架軌道輪廓清晰可見，展現現代化城市新風貌。鐵道局中部分局統計，截至上月底，整體工程預定進度60.06%，實際進度60.08%，符合預期，目標2029年底完工通車。攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。

黃偉哲率團二訪南韓 提芒果外銷關稅優惠延到8月獲支持

台灣芒果輸往南韓關稅由百分之卅大幅調降至百分之五的優惠，實施至月底，由於台南為全台最大芒果產區，市長黃偉哲四月曾訪韓推廣芒果外銷，進入盛產季，他近日第二度率團到韓，持續協助台南芒果建立南韓銷售通路，同時拜會南韓重要政經人士及產業代表，積極爭取芒果關稅優惠措施延長至八月底，盼配合產季提升市場競爭力。

台南原縣區YouBike供需失衡…議員推微型站點 市府研議改善

台南在六都中YouBike建設相對不足，尤其原縣區，善化、新化等區因設站率低，衍生「有需求卻無車騎」窘況，使用量最大站點新營火車站，尖峰時段頻傳無車可借、無位可還，民代要求改善，盼市府降低設置門檻，試辦「微型站點」，提升設站率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。