台南國際龍舟錦標賽今晚台南運河開幕 安平警公布交管措施

2026台南市國際龍舟錦標賽今天起至6月21日在台南運河（安平區安億橋至承天橋段）舉行，今晚開幕邀請知名藝文團隊帶來結合運河水域的大型戶外火舞演出，轄區第四警分局預期將湧入大量觀賞人車潮，今說明交通管制路段與建議的停車地點，以確保用路人交通順暢。

第四分局指出，已規劃警力加強交通疏導及活動現場安維，執勤員警配戴肩燈、手電筒及指揮棒等夜間執勤裝備，提高見警率；並輔以遠端監視器即時監控，與主辦單位啟動聯防機制，動員協勤民力與志工團隊複式布署，以確保交通、治安平穩，民眾能安心欣賞夜間賽程。

分局表示， 賽事期間6月15日至23日安平區慶平路（健康三街至安億路）、育平路（慶平路至育平九街）、育平七街60巷（慶平路至育平九街372巷141弄）將實施交通管制（住戶除外）；另運河北岸安平路33巷8弄、51巷20弄、75巷22弄，僅於賽事首日6月17日15時至22時實施管制。

分局請用路人配合提前改道，並依交管人員指揮行車及注意交通安全；騎乘機車的民眾可多加利用安億停車場北側台電空地及慶平路承天橋到國平路北側紅磚人行道機車臨時停車區，或改搭乘19路、32路、77路及98路公車前往龍舟賽會場。

另外，台南運河周邊有安億路停車場、安平港港濱歷史公園廣場停車場、運河路停車場、永華平豐停車場、育平九街停車場，提供民眾停車參考。

分局長廖水池表示，民眾出門前可透過警察廣播電台掌握最新交通管制資訊；行經活動場地周邊時，務必停讓行人、減速慢行，確保行車安全。民眾觀賞或拍攝賽事活動時，切勿任意橫跨護欄、穿越馬路或占用橋上車道，以免造成人車交織、增加危險。

廖提醒，拍照錄影或是排隊等候互動時容易疏於防範，務必提高防竊警覺，貴重物品務必隨身妥適保管；如發現可疑人士出沒或有異常舉動，可立即向現場工作人員或警察反映，警方在會場設有「機動派出所」，將即時提供協助，並請民眾配合警方各項交通管制與維安工作。

轄區第四警分局預期將湧入大量觀賞人車潮，今說明交通管制路段與建議的停車地點，以確保用路人交通順暢。圖／分局提供

轄區第四警分局預期將湧入大量觀賞人車潮，今說明交通管制路段與建議的停車地點，以確保用路人交通順暢。圖／分局提供