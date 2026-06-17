白沙屯粉紅超跑隔3年再度來嘉市贊境駐駕 黃敏惠：全市總動員迎媽祖

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，10月9日、10日將再度連續2晚駐駕嘉義市，市政府上午攜手大福興宮、白沙屯拱天宮在大福興宮，召開記者會宣布，白沙屯媽祖預定10月9日至10日停駕大福興宮贊境，預料將吸引全台大批香燈腳信眾湧入朝聖，帶動宗教觀光熱潮，贊境行程路線公布大福興宮、白沙屯拱天宮臉書。

記者會由嘉市長黃敏惠、白沙屯拱天宮主任委員洪文華及大福興宮主任委員曾東本共同出席。黃敏惠帶領副市長林瑞彥及市府團隊、2位區長及里長們，還有多位議員及前立委張啓楷等到場歡迎，黃敏惠說，白沙屯媽祖蒞臨嘉義市，不僅是地方宗教盛事，更有助凝聚社會向心力，市府將整合各局處資源，全力協助活動規畫與執行，讓全國信眾安心參與。

白沙屯媽祖徒步進香活動以路線不固定聞名，鑾轎因覆蓋粉紅色轎布，被信眾暱稱為「粉紅超跑」，每年吸引數十萬人隨行。白沙屯媽祖2023年首度到嘉義市贊境時，正值疫情後復甦階段，此次因拱天宮與大福興宮長年情誼深厚，特別安排再度南下嘉義市駐駕，為地方祈求國泰民安、風調雨順，也為市民帶來平安祝福。

市府積極爭取白沙屯媽祖再度蒞臨，1月2日，黃敏惠偕同市議長陳姿妏率領市議員、里長及大福興宮管理委員會成員等上百人，前往白沙屯拱天宮參香，邀請媽祖再次南下賜福。黃敏惠表示，白沙屯媽祖2023年首度到嘉市贊境，帶給市民滿滿祝福與信心，去年嘉市遭受颱風重創，盼媽祖再度蒞臨，為城市注入更多力量與平安。

洪文華表示，先前前往嘉義市贊境時，深刻感受到地方宮廟與市民的熱情接待，此次市府與地方各界再次誠摯邀請，獲媽祖應允，委員會討論後促成媽祖鑾轎再度南下，盼為嘉義帶來福氣與祥和。黃敏惠感謝白沙屯媽祖10月再度贊境駐駕嘉義市。詳細遶境路線與活動安排，須與拱天宮、地方宮廟及協力團隊協商，對外公布。

白沙屯拱天宮主任委員洪文華宣布白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，10月9日、10日將再度連續2晚駐駕嘉義市。記者魯永明／攝影

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，10月9日、10日將再度連續2晚駐駕嘉義市，市政府上午攜手大福興宮、白沙屯拱天宮在大福興宮，召開記者會宣布，白沙屯媽祖預定10月9日至10日停駕大福興宮贊境。記者魯永明／攝影