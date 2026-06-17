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空拍見證城市蛻變 嘉義鐵路高架化主體成形完工通車期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。圖／黃威雄提供
嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。圖／黃威雄提供

嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，綿延穿越市區的高架軌道輪廓清晰可見，展現現代化城市新風貌。鐵道局中部分局統計，截至上月底，整體工程預定進度60.06%，實際進度60.08%，符合預期，目標2029年底完工通車。攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。

鐵道局中部分局指出，嘉義鐵路高架計畫包含C611橋梁標、C612車站標及C613水上車輛基地標三大工程。其中，橋梁標共175跨，目前已完成153跨，剩餘22跨預計2028年5月全數完成。已完成區段正進行護欄、維修步道、隔音牆、電纜線槽、電力設施及軌道鋪設等後續工程。車站標部分，嘉北高架車站正施作主體結構、月台雨棚鋼構及機房裝修。

嘉義高架車站配合地下結構開挖，持續進行文化遺構發掘、測繪與遷移作業；北回歸線平面車站進行主站體隔間、天花板、電梯及雨棚工程。至於水上車輛基地，目前正施作行政大樓、檢修庫鋼構、排水系統及軌道路基工程，預計2028年6月完工、年底啟用。屆時台鐵嘉義機務段及工務段也將搬遷進駐，成為嘉義鐵路運轉新核心。

嘉義鐵路高架化計畫全長約10.9公里，其中高架段約7.9公里，設置嘉北站、嘉義站兩座高架車站及北回歸線平面車站，總經費334.25億元。工程完成後，將消除鐵路對市區東、西區的長年分隔，改善交通安全與都市發展條件，為嘉義城市轉型寫下新篇章。

嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。圖／黃威雄提供
嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。圖／黃威雄提供

鐵路高架化 嘉義

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