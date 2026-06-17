黃偉哲率團二訪南韓 提芒果外銷關稅優惠延到8月獲支持

台灣芒果輸往南韓關稅由百分之卅大幅調降至百分之五的優惠，實施至月底，由於台南為全台最大芒果產區，市長黃偉哲四月曾訪韓推廣芒果外銷，進入盛產季，他近日第二度率團到韓，持續協助台南芒果建立南韓銷售通路，同時拜會南韓重要政經人士及產業代表，積極爭取芒果關稅優惠措施延長至八月底，盼配合產季提升市場競爭力。

黃偉哲說，南韓僅有濟州島少量生產芒果，產季約八月開始，若關稅優惠延長至八月底，可錯開台灣產季，不僅有利台南芒果外銷，也不會衝擊南韓自產芒果，因此，會談中獲得韓方正面肯定，表達支持立場，可望大幅提高台南芒果拓展南韓市場機會。

南市府表示，二○二三年市府赴韓直播行銷台南芒果，四十五分鐘售出三公噸，隔年年銷量提升至五公噸，大幅提升台南芒果在韓市場知名度。