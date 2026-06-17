台南原縣區YouBike供需失衡…議員推微型站點 市府研議改善

台南在六都中YouBike建設相對不足，尤其原縣區，善化、新化等區因設站率低，衍生「有需求卻無車騎」窘況，使用量最大站點新營火車站，尖峰時段頻傳無車可借、無位可還，民代要求改善，盼市府降低設置門檻，試辦「微型站點」，提升設站率。

多數縣市府與微笑單車公司訂定基本設站原則，每站至少十五柱。南市交通局回應，針對部分未達十五柱規模而無法設站點的需求案件，將進一步盤點相關數量，與微笑單車共同研議改善方案。

台南YouBike現共七二○站，六都僅比桃園六七七站多，但離第四名高雄一四九七站仍有段差距。新營火車站的站點最新單月使用量一萬七千五百餘次，也是全市前十大使用量站點中唯一位於原縣區者。

新營火車站YouBike站點設於車站前站、出站後左側，許多人到新營上班，幾乎都搭火車再轉騎單車，近來卻傳出調度嚴重卡關，進一步追查，竟是調度用的備用車區遭區公所禁用，市議員王宣貿指出，該站啟用已三年，調度空間過去可用現在卻喊停，區公所應提出不供使用的具體理由。

新營區公所回應，因地方反映調度用備用車區有影響市容、行人通行安全疑慮，交通局將重新評估合適地點，現階段微笑單車公司緊急調整並加派人力調度，並建議民眾可分流前往鄰近「三民路八巷站」租借還車。

此外，市議員陳碧玉認為，台南建置YouBike除起步較晚，全市一三四七處勘查點中，高達六五二處無法設站，比率高達四成八，原因包含土地取得困難、空間不足等。安定區無法設站率甚至高達八成，南科周邊如善化、新化等區也超過五成，導致許多學校與社區周邊有需求卻無車騎。

她認為，每站至少十五柱條件過於僵化，導致近半數選址因空間不足遭退件，市府應推動試辦「微型站點」，將門檻降至十柱。

交通局說明，設站規模除須考量設置空間外，也須兼顧後續營運管理需求，若所設站點的車柱數過少，尖峰時段容易出現無車可借或無位可還情形，影響民眾使用便利性。