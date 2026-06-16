黃偉哲二度訪韓爭取 盼芒果關稅優惠延長助攻外銷商機

芒果盛產季來臨，台南又是全台最大芒果產區，香甜多汁的口感深受國內外消費者青睞，市長黃偉哲繼去年開拓韓國外銷市場推廣農產觀光後，今年二度率團訪韓深化交流，同時爭取韓對台芒果關稅優惠措施延長至8月底，盼配合芒果產季並提升市場競爭力。

南市府表示，市長黃偉哲今年4月及6月率團訪韓，除協助台南芒果建立韓國銷售通路外，也積極為台南芒果爭取更有利的外銷條件。台灣芒果輸韓由30％大幅調降至5％的關稅優惠原實施至今年6月底，黃偉哲今年多次赴韓拜會韓國重要政經人士及產業代表，積極爭取優惠關稅時間延長。

黃偉哲表示，韓國僅有濟州島少量生產芒果，且產季約從8月開始，若關稅優惠延長至8月底，可錯開產季，且關稅優惠延長，不僅有利台南芒果外銷，也不會衝擊韓國自產芒果，因此，會談中獲得韓方正面肯定，表達支持立場，可望大幅提高台南芒果拓展韓國市場機會。

南市府強調，台南農特產近年持續深耕韓國市場，已創下亮眼成果，2023年首度赴韓直播行銷台南芒果，45分鐘售出3公噸；2024年銷量提升至5公噸，開賣即掀起搶購熱潮，累計吸引超過200萬人次觀看，已大幅提升台南芒果在韓國市場的知名度，也讓世界看見台南農業實力與城市魅力。