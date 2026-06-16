別讓祖產睡著了！ 台南逾5000筆土地未辦繼承登記 總值逾50億

台南市府地政局提醒，今年度逾期未辦理繼承登記土地及建物已完成公告，全市共有5219筆土地列冊管理，總面積超過91公頃，依公告土地現值估算總價值逾50億元，呼籲民眾把握期限查詢，儘速辦理繼承登記，以維護自身財產權益。

地政局指出，今年度逾期未辦繼承登記土地公告資料，已公布在各地政事務所網站，民眾若家中長輩過世後尚未完成不動產繼承程序，可主動查詢相關資料，確認是否有土地或建物列入管理名冊，以免影響後續權益。

地政局提到，今年度逾期未辦理繼承登記列冊管理土地公告達5219筆，面積逾91公頃，相當於超過6個台南公園，且以公告土地現值計算，總價值超過50億元。

地政局也說，每年均主動通知相關繼承人辦理登記，歷年來已有超過6成案件完成繼承登記；民眾收到通知後可透過「府城南籍圈」系統查詢土地位置，也可至各地政事務所網站的「未辦繼承專區」查閱列冊清冊；若需申請土地或建物登記謄本、地籍圖等資料，除地政事務所外，也可至全市37區區公所設置的「小而能地政工作站」辦理。

地政局提醒，今年度公告將在6月底截止，依規定逾期未辦理繼承登記的不動產，將列冊管理15年，期間若仍未完成登記，將移送財政部國有財產署辦理公開標售，標售所得價款儲存專戶10年，繼承人可檢附相關證明文件，依應繼分申領價金；逾期未申領者，價款將依法繳入國庫，呼籲民眾把握時間儘速辦理，維護珍貴的財產權益。