台南北門潟湖布袋蓮之亂 林俊憲要求加速清除爭取救助

大量布袋蓮因大雨沖刷自上游將軍溪湧入北門潟湖並覆蓋牡蠣養殖區，衝擊蚵農生計，立委林俊憲、賴惠員等人下午會勘，要求相關單位加速清除作業，若符合天然災害或相關救助要件應速協助。

北門潟湖蚵架近周來因大量布袋蓮湧現覆蓋，蚵農叫苦連天，不僅增加養殖作業負擔，更可能因遮蔽水流、影響溶氧及增加蚵棚重量，對牡蠣生長及蚵農生計造成嚴重衝擊，市府水利局日前回應，今年迄今針對將軍溪等溪流總計已清除逾1200公噸，北門潟湖部分也會協助。

立委林俊憲接獲多名蚵農陳情後，今下午與立委賴惠員、市議員謝舒凡、蔡蘇秋金、市議員參選人王詩媛前往北門潟湖旁蘆竹溝勘查，實地了解布袋蓮堆積情形及養殖受損狀況，並要求相關單位加速清除作業，避免災情持續擴大。

林俊憲認為，水利及農業相關單位應採取跨機關合作機制，強將軍溪及上游河道布袋蓮攔截與打撈，同步投入北門潟湖及養殖區清除作業。針對蚵農最關心的農損補助問題，農業單位應速掌握受影響範圍、蚵棚數量、蚵苗損害程度及後續生長情形；若符合天然災害或相關救助要件，應儘速啟動勘查與協助機制，讓蚵農能獲得必要協助。

他指出，此次布袋蓮大量入侵北門潟湖，面對極端氣候造成突發災害，政府不能只做一次性處理，更應建立上游布袋蓮監測、豪雨後即時攔除、潟湖清運及災損通報機制，減少類似事件再度發生。