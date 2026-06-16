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台南設全國首座心理健康教育館 將開放社區學校參訪
南市府曾文市政願景園區建置全國首座心理健康教育館，結合心理健康教育、諮詢服務及社區支持功能，並串聯溪北地區心理衛生資源，將開放台南學校、社區及民間團體參訪。
台南市府今天發布新聞稿指出，台南市2022年起陸續設置6處社區心理衛生中心，此次再建置全國首座心理健康教育館，提升市民對心理健康認識與自我照顧能力，促進心理健康則是自殺防治重要基礎。
台南市衛生局說明，心理健康教育館規劃情緒探索、大腦與情緒科學、壓力調適及人際互動等主題，透過互動體驗方式，讓人了解心理健康知識並運用於日常生活。
衛生局表示，心理健康教育館籌設總經費新台幣510萬元，包括中央補助270萬元，市府配合款240萬元，透過主題展區與導覽，讓心理健康議題走入社區與校園，未來將精進導覽及展示內容，擴大教育推廣。
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