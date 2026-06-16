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翁章梁化身「打貓街長」 邀民眾民雄巡田水
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦「民雄風味飲食探索—巡田水」活動，嘉義縣長翁章梁今天受邀當「打貓街長」，在日本時代木構建築「一樂酒家」品嚐創意美食，支持商圈發展。
民雄商圈發展協會理事長許聖昌接受媒體聯訪表示，「巡田水」活動以民雄在地氣味為發想，研發創新料理，結合麻荖、麵茶、金桔、黑龍醬油、牛奶花生、牛奶鳳梨、中藥材洛神、乾薑與陳皮等。
許聖昌說，創新料理包括醬油風味義式冰淇淋、牛奶花生為基底特調咖啡、麵茶義大利麵及麻荖沙拉三明治等，7月19日前邀民眾到民雄商圈嚐鮮。
許聖昌表示，協會日前開會決議要邀「網紅」幫忙行銷「巡田水」活動，而要省錢又有廣大收視群眾的「網紅」，大家一致認為找翁章梁效益最大，感謝嘉義縣政府相關單位協助，讓翁章梁能抽空相助。
翁章梁逐一聆聽各店家料理創作發想，並驚艷巧妙融合傳統老味與創新元素的巧思。
翁章梁表示，民雄匯聚許多優秀年輕人才，以源源不絕創意，結合創新思維與懷舊元素，塑造民雄獨特飲食風貌。
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