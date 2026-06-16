翁章梁化身「打貓街長」 邀民眾民雄巡田水

總統賴清德在行政院長任內的「功德說」引發爭議，不過，台南市殯葬管理所最近的遺體接運服務標案出現「0元標」，而且還要抽籤，看起來像是業者搶做功德，但議員質疑恐為爭取後續殯葬商機，導致市場競爭失衡；官員則稱0元標並未違反政府採購法，其他縣市也有這種情況。官員說法令人感歎，市府作為顯已失能。

2026-06-16 11:19