賞蓮、看龍舟、逛市集 臺南夏日限定活動登場

照片取自臺南市政府

端午連假即將到來，臺南市政府推出豐富多元的夏季活動，讓民眾感受臺南獨有的文化魅力與夏日風情。臺南市長黃偉哲表示，此時正值白河蓮花盛開之際，可趁端午連假走入大自然，欣賞季節限定美景；再前往七股鹽山參與「鹹轉海風祭」，漫步彩虹風車花海，夜晚則到臺南運河為龍舟選手加油喝采，感受百年運河熱血沸騰的賽事氛圍。觀光旅遊局長林國華也表示，來到臺南除了品嚐粽香與特色小吃，更不能錯過夏季限定美景與精彩活動，端午假期就用一趟輕旅行，感受臺南迷人的夏日時光。

2026臺南市國際龍舟錦標賽（6/17-6/21）

端午節最受矚目的重頭戲，則是歷史悠久的「臺南市國際龍舟錦標賽」，賽事將於臺南運河安億橋至承天橋水域盛大舉行，開幕當天(6/17)有「即將成真火舞團」帶來結合運河水域的大型戶外水屏火舞大秀。今年適逢臺南運河通航百年，市府特別擴大辦理，除精彩刺激的龍舟競賽外，現場規劃有美食市集、藝文展演、文創展售、親子互動及科技體適能體驗等活動，讓民眾感受百年運河的歷史風華與端午節慶熱鬧氛圍。除了划龍舟之外，取「午時水」也是端午節特有的民俗活動，「安平弘濟宮」將於6月19日上午舉辦「百年古井取午時水」活動，現場安排民俗藝陣表演、親子立蛋體驗及打水戰等民俗活動，可體驗傳統端午節慶氛圍。

2026白河蓮花季（5/23-7/25）

自5月下旬起，白河區的蓮田陸續綻放(如馬稠後關帝廳、廣蓮里、韶安里等)，粉嫩蓮花與荷葉交織形成夏季限定的蓮鄉田園美景。遊客除了漫步蓮花田間，感受微風吹拂與陣陣花香，也能品嚐蓮子、蓮藕及蓮花風味餐等特色農產，建議早晨5點~10點前往賞花，不僅氣溫較舒適，也能拍到最美的蓮花風景，賞蓮之餘，也可前往關子嶺享受獨特的泥漿溫泉，品嚐外酥內嫩的桶仔雞，或是前往鄰近的雅聞湖濱療癒森林觀光工廠及美雅家具觀光工廠，也都是適合親子同遊的熱門景點。

鹹轉海風祭（5/23-6/21）

於七股鹽山推出的期間限定活動「鹹轉海風祭」，沿著雪白鹽山打造限時彩虹風車花海景觀。與雪白鹽山對比繽紛彩虹風車，隨著初夏海風吹拂不停轉動，與藍天相呼應非常吸睛，也外可搭乘遊園小火車悠閒欣賞廣闊園區，感受鹽山魅力，再品嚐清涼消暑的台鹽獨創雪花鹽霜淇淋或鹽山鹹冰棒，享受透心涼的鹹甜滋味。

鄰近鹽山的七股遊客中心除了純白建築物是必拍網美景點之外，還有結合潮汐退潮才能順利登島的「六號小島」都是打卡熱點，遊客中心的成功鹽體驗館，則提供鹽知識導覽、鹽鹵豆花試吃及多元DIY體驗。

笑笑羊主題展（即日起至6/30）

位於安平區福爾摩沙遊艇酒店外矗立的兩座「巨型雪莉」氣偶，6月底即將進入尾聲，請把握最後機會！笑笑羊可愛呆萌的模樣十分療癒，結合安平港灣景色與遊艇碼頭風光，成為受親子旅遊歡迎的拍照熱點。來到這裡還能順遊安平出張所、安平老街、德陽艦園區、漁光島等景點。

新市區白蓮霧節（6/21）

白蓮霧節將在新市區三里聯合活動中心登場，以閃耀寶石專賣店為主題，規劃展售市集，並安排才藝演出、手作體驗與闖關遊戲，當天消費滿額還贈送限量紀念小物，歡迎民眾前來品嚐當季鮮甜蓮霧，深入認識在地農業文化，支持在地優質農產品，感受農村創意生活的獨特魅力。

其他端午活動（6/19-6/21）

在假期期間，於藍晒圖文創園區推出「魔幻戲端午」活動，帶來奇幻驚喜魔術秀、街頭藝人表演及偶戲劇團演出，還有操偶體驗與偶戲 DIY及精選文創市集。

在南紡購物中心規劃的大兵市集，以最具生命力的路邊美食為核心，從台式經典小吃到在地甜品可以盡情品嚐，現場還有復古好玩的互動攤位與遊戲。

而在三井OUTLET的《午時開市｜端陽好物選》主題市集，亦集結了文創設計、手作工藝、特色甜點與親子互動攤位。

另外，臺南海安商圈特別在海安街道美術館規劃深夜限定的「龍來開桌」桌遊不眠夜‧海安深夜集市，結合特色市集、音樂美食與桌遊體驗，打造專屬夜貓族的歡樂聚會場域，多場多元端午活動，讓大家好逛、好吃、好玩又好買！

景區入園優惠

虎頭埤風景區於端午連假期間(6/19-21)推出入園優惠，入園購票或禮物店消費滿200元都有精美小禮物，另外購票入園還贈送園區60元抵用券1張(可用於拉拉車、遊湖船、玫瑰園午餐)。

台糖柳營尖山埤渡假村於端午期間(6/19-21)推出入園送遊湖優惠，園區同步辦理夏季限定獨角仙主題活動，寓教於樂。

頑皮世界野生動物園則推出「雨神賜福方案」，即日起至6月30日，購票時若遇下雨即可享有兩人同行優惠價，邀請民眾來臺南展開一趟精彩豐富的端午假期。

住宿臺南-好康三重送(5/1-10/31)

若不想在連假期間人擠人，不妨提早出發或延長假期，搭配「住宿臺南－好康三重送」活動規劃深度旅遊。活動自5月1日至10月31日推出住宿優惠、點數折抵及抽獎活動，5、6月平日入住更加碼一組抽獎序號，提高中獎機會。

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