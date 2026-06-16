IKEA將進駐台南南紡 市議員憂周遭交通更塞

國際知名家居品牌IKEA將進駐台南。台南市府今天宣布，IKEA正式敲定在南紡購物中心設立台南首座據點，帶來更完善、多元生活消費選擇；市議員則擔心未來周遭交通隱憂。

市長黃偉哲今天透過新聞稿指出，市府歷經多年積極爭取，與IKEA保持密切聯繫，整合協助及投資服務，最終成功促成IKEA選擇台南作為重要展店城市，落腳南紡購物中心。

黃偉哲表示，台南近年在半導體產業及文化觀光雙引擎帶動下，城市發展穩健成長，市民消費力與生活品質需求持續提升；IKEA進駐代表著國際企業高度肯定台南市場潛力及發展前景，也將創造就業機會，帶動周邊商圈發展，提升城市商業服務能量與競爭力。

不過，IKEA進駐，也可能帶來交通隱憂，無黨籍台南市議員李宗霖說，他樂見IKEA進駐東區南紡商圈，市民也期待已久，但市府若不未雨綢繆，未來車流更加龐大，交通惡夢雪上加霜。

民進黨台南市議員蔡筱薇也說，IKEA進駐有助提升台南商業機能與城市吸引力，帶動東區及平實營區周邊發展，但伴隨人流與車流成長，勢必對既有交通系統造成更大壓力，市府應提前做好配套規劃，避免交通壅塞。