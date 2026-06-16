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「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行開放報名 共1200名額

中央社／ 嘉義縣16日電

第3屆「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動即日開放報名，今年活動10月18日登場，首度整合阿里山頂湖步道與石棹步道群，推出升級版健行路線，邀請全國民眾一同走進嘉義山林。

嘉義縣長翁章梁與活動代言人知名氣象主播王淑麗今天在縣府宣布，第3屆「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動開放報名。

翁章梁致詞說，今年活動串聯頂湖步道、大凍山步道、霹靂山步道，以及石棹步道群的茶之道、霞之道、雲之道等特色路線，沿途可欣賞竹林秘境、茶園風光與森林景致，展現阿里山公路沿線豐富且多元的自然風貌。

王淑麗指出，此次活動最大的特色，就是在健行過程中完整呈現嘉義最優質的山林之美。從氣象學角度來看，一年之中10月的天氣最為穩定宜人，正是最適合戶外健行的季節，呼籲民眾千萬不要錯過。

嘉義縣文觀局表示，今年活動共開放1200個名額，分為3大組別，包括路程約4公里親子組400人，路程約7公里健行組400人，以及路程約10.5公里挑戰組400人，適合不同年齡層及體能條件的民眾參與。

文觀局說，活動報名費新台幣300元，報名成功者皆可獲得環保紗紀念衣及100元市集抵用券。活動當天除健行活動外，也將設置特色市集，集結嘉義在地農特產品、美食及特色品牌，讓民眾在健行之餘，也能品嚐嘉義山區特色風味。

阿里山 嘉義 翁章梁

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