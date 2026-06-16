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嘉義縣長翁章梁化身打貓街長下廚 行銷民雄「麵茶」義大利麵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左一）今天化身打貓街長，烹煮在地特色「麵茶」義大利麵，協助民雄商圈行銷巡田水活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）今天化身打貓街長，烹煮在地特色「麵茶」義大利麵，協助民雄商圈行銷巡田水活動。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦「民雄風味飲食探索—巡田水」活動，攜手15家店開發在地特色菜餚，推出咖啡甜品、中西式等創新料理，縣長翁章梁今天在一樂酒家擔任「打貓街長」烹煮義大利麵，結合古早味麵茶，打造中西合璧料理，邀請大家到民雄品嘗創新餐點。

翁章梁表示，縣府積極輔導商圈成立，民雄鄉有一群年輕人帶領在地店家發想行銷，運用早年辦桌的生活記憶方式，讓飲食記憶從歷史中甦醒，轉化為當代創意滋味，展現商圈活力與創新，同時也透過活動宣傳，推出疊色印章及消費集點，讓更多人認識民雄好味道和文化。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌表示，今年「巡田水」融入6種傳統在地食材，最早可追溯至清光緒年間，包含盛珍馨餅店的麻荖、麵茶；建昌蔘藥行的陳皮、乾薑、洛神等中藥材；金桔觀光工廠的金桔；黑龍醬油的醬油；愛之味的牛奶花生；以及阿美鳳梨的金鑽、牛奶鳳梨。

許聖昌說，店家們發揮創意，打破傳統框架，推出醬油風味的義式冰淇淋、以牛奶花生為基底的特調咖啡、麵茶與義大利麵的結合，以及將麻荖融入沙拉與三明治的料，顛覆大眾對傳統食材印象，希望透過餐飲重新連結地方文化與生活記憶，帶動地方創生永續發展。

民雄商圈發展協會表示，今年推出「打貓街長」免費明信片疊色印章活動，旅客只需前往指定站點觀看氣味故事即可蓋章蒐集。此外，也推出消費集點機制，在商圈店家消費期間限定商品，每道料理即可累積1點，集滿3、5、8點，可兌換「打貓街長」限量IP周邊商品。

嘉義縣長翁章梁（左一）今天化身打貓街長，烹煮在地特色「麵茶」義大利麵，協助民雄商圈行銷巡田水活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）今天化身打貓街長，烹煮在地特色「麵茶」義大利麵，協助民雄商圈行銷巡田水活動。記者黃于凡／攝影

義大利 翁章梁

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