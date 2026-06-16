二法師大愛捐贈逾千萬消防救助器材車 南消老舊車輛比例明年降至5.4％

高雄市楠梓區復古寺聖蓮與明慧法師捐贈價值1350萬元的消防救助器材車給台南市消防局，這輛車由使用單位全程參與隨車配備、車輛規格及內部空間配置設計，依實際勤務需求量身規劃，確保車輛性能與操作動線貼近救災現場實務，全面提升災害搶救效率與作業安全。

消防局表示，今天車輛捐贈儀式在玉井分隊舉行，由防局專門委員林謙哲出席受贈並回贈感謝狀及獎座；兩位法師表示，希望透過此次捐贈，能為辛苦的消防同仁增添利器，將佛祖的慈悲心轉化為實質的社會守護力量，確保在災害發生時，能給予受難民眾最即時的幫助。

消防局說明，這輛消防救助器材車特別採用ISUZU日本進口消防車專用底盤，具備高度穩定性與機動性，車上配備高亮度照明燈塔、強力油壓吊桿以及空氣灌充機等固定式設備，隨車救災器材包含發電機組、各式破壞及排煙機等器材，是執行複雜災害現場的必要利器。

市長黃偉哲表示，感謝法師們的無私奉獻，提供消防同仁更安全的執勤環境，並在災難發生時能及時發揮救人苦難的功能；自他上任以來，市府投入高達9億餘元的經費，採購包含各式消防車99輛、雲梯車7輛、救助器材車7輛、救災指揮車6輛、災情勘查車74輛。

另外，還有火災現場勘驗車2輛及勤務機車31輛等，總計226輛；救援器材方面，也增購救災現場無線電即時管制通訊顯示設備、電子式空氣呼吸器、RIT 救援包、高階熱顯像儀、消防機器人及無人機；台南也在去年率先成立專責「職安單位」，榮獲內政部評鑑特優。

黃偉哲指出，市府也同時編列經費，為消防局1219名外勤同仁添購特製無線電專用袋，確保極端狀況下通訊不中斷，積極推動「人本關懷」，提供職業醫師及心理師駐點服務，全方位守護消防英雄的身心健康。

消防局長楊宗林表示，感謝各界捐贈者、市府及市議會長期以來對消防的重視與支持，台南市老舊消防車輛比例，已由最高時期20.3％，預計於明年降至5.4％，整體裝備更新成效顯著；消防局將對所有車輛均進行定期的保養維護，讓法師愛心發揮最大的救災效能。

高雄市楠梓區復古寺聖蓮與明慧法師捐贈價值1350萬元的消防救助器材車給台南市消防局，是執行複雜災害現場的必要利器。記者袁志豪／翻攝

高雄市楠梓區復古寺聖蓮與明慧法師捐贈價值1350萬元的消防救助器材車給台南市消防局，是執行複雜災害現場的必要利器。記者袁志豪／翻攝

高雄市楠梓區復古寺聖蓮與明慧法師捐贈價值1350萬元的消防救助器材車給台南市消防局，是執行複雜災害現場的必要利器。記者袁志豪／翻攝