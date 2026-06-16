快訊

千呼萬喚！IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

聽新聞
0:00 / 0:00

台南小黃公車紅5、紅15上路 串聯市醫與關廟生活圈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市交通局今在南區喜樹萬皇宮宣布「小黃公車紅5、紅15上線」，並由市長黃偉哲（左四）主持通車儀式，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等地，可望提升民眾就醫、通勤及洽公便利性。記者萬于甄／攝影
台南市交通局今在南區喜樹萬皇宮宣布「小黃公車紅5、紅15上線」，並由市長黃偉哲（左四）主持通車儀式，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等地，可望提升民眾就醫、通勤及洽公便利性。記者萬于甄／攝影

台南市推動小黃公車替代公車深入偏鄉，今年度預計再新增10條路線，交通局今在南區喜樹萬皇宮宣布「小黃公車紅5、紅15上線」，並由市長黃偉哲主持通車儀式，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等地，可望提升民眾就醫、通勤及洽公便利性。

黃偉哲表示，小黃公車推動迄今7年，兼具計程車機動性與公車票價優勢，針對偏鄉聚落及零散地區已陸續開通42條路線，累積服務超過50萬人次，此次新增紅5、紅15等2條路線，今年度預計再新增10條路線。

交通局說明，紅5路線為「勞工住宅－市立醫院」，串聯喜樹、灣裡、仁德大甲、二行及保安等地，並行經保安火車站與台南市立醫院，導入9人座車型，不僅提升載運量與乘車舒適度，也有助於改善公車駕駛人力不足問題，便利居民就醫及轉乘鐵路。

此外，紅15路線以「關廟轉運站－湯山營區」為主，連結關廟轉運站、湯山營區、五甲國小、五甲公園及周邊社區，民眾可再轉乘紅幹線、紅10及紅14前往市區、永康奇美醫院及高鐵台南站。

南市公運處指出，2條路線均由皇冠交通營運，除固定班次外，提供站牌周邊1公里範圍預約接送服務，民眾可透過電話或大台南公車APP預約搭乘；小黃公車比照公車票價收費，持敬老卡、愛心卡可免費搭乘，電子票證也享基本里程8公里免費優惠。

公車 台南 黃偉哲

延伸閱讀

大台南小黃公車紅5及紅15線上路 服務4行政區

暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

端午連假省道預計車潮湧現 易壅塞路段及時段一次看

校園車禍頻傳／新手騎士禁入校 暨大學生炸鍋

相關新聞

【重磅快評】賴清德做功德是真的？從南二都0元標案談起

總統賴清德在行政院長任內的「功德說」引發爭議，不過，台南市殯葬管理所最近的遺體接運服務標案出現「0元標」，而且還要抽籤，看起來像是業者搶做功德，但議員質疑恐為爭取後續殯葬商機，導致市場競爭失衡；官員則稱0元標並未違反政府採購法，其他縣市也有這種情況。官員說法令人感歎，市府作為顯已失能。

台南遺體接運標案 4業者「0元」搶標、以抽籤決標

台南市殯葬管理所「遺體接運服務」近日重新招標，但議員昨質疑，其中有四家業者以零元底價投標，恐怕是為爭取後續殯葬服務的商機，將使市場競爭失衡，甚至曾發生業者與民間救護車合作違法接運大體，應建立更完善評選與監督機制。

綠領人才缺口大 中區培育中心啟動

因應國家二○五○淨零排放政策，環境部長彭啓明昨與雲林科技大學校長張傳育為「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌、簽署合作備忘錄，彭啓明說，目前人力市場隨時都有四、五萬個與永續、淨零相關職缺，已祭出多項課程補助方案，盼擴大綠領人才培育量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。