台南小黃公車紅5、紅15上路 串聯市醫與關廟生活圈

台南市推動小黃公車替代公車深入偏鄉，今年度預計再新增10條路線，交通局今在南區喜樹萬皇宮宣布「小黃公車紅5、紅15上線」，並由市長黃偉哲主持通車儀式，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等地，可望提升民眾就醫、通勤及洽公便利性。

黃偉哲表示，小黃公車推動迄今7年，兼具計程車機動性與公車票價優勢，針對偏鄉聚落及零散地區已陸續開通42條路線，累積服務超過50萬人次，此次新增紅5、紅15等2條路線，今年度預計再新增10條路線。

交通局說明，紅5路線為「勞工住宅－市立醫院」，串聯喜樹、灣裡、仁德大甲、二行及保安等地，並行經保安火車站與台南市立醫院，導入9人座車型，不僅提升載運量與乘車舒適度，也有助於改善公車駕駛人力不足問題，便利居民就醫及轉乘鐵路。

此外，紅15路線以「關廟轉運站－湯山營區」為主，連結關廟轉運站、湯山營區、五甲國小、五甲公園及周邊社區，民眾可再轉乘紅幹線、紅10及紅14前往市區、永康奇美醫院及高鐵台南站。

南市公運處指出，2條路線均由皇冠交通營運，除固定班次外，提供站牌周邊1公里範圍預約接送服務，民眾可透過電話或大台南公車APP預約搭乘；小黃公車比照公車票價收費，持敬老卡、愛心卡可免費搭乘，電子票證也享基本里程8公里免費優惠。