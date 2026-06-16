大台南小黃公車紅5及紅15線上路 服務4行政區

台南市長黃偉哲今天宣布，大台南小黃公車紅5線及紅15線通車上路，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等，提升市民就醫、通勤及洽公便利性。

黃偉哲今天指出，台南幅員遼闊，大型公車難以深入社區巷弄，小黃公車兼具機動性與舒適性，以公車票價提供計程車等級服務品質，廣受市民歡迎。

黃偉哲表示，紅5線串聯喜樹、灣裡、仁德等地，且導入9人座車型，相較4至5人座車型可搭載更多乘客，適合市區運輸需求，也有助於因應公車駕駛人力不足情況，提升整體公共運輸效能。

台南市政府交通局說明，紅5線「勞工住宅-市立醫院」連結南區喜樹、灣裡、仁德區大甲、二行與保安里，行經保安火車站及台南市立醫院，方便民眾就醫及轉乘鐵路。

紅15線「關廟轉運站-湯山營區」串聯陸軍砲兵訓練指揮部、五甲國小、五甲公園、山西宮、新埔里蓮花池及周邊社區，完善關廟地區交通服務，也可在關廟轉運站轉乘紅幹線、紅10線及紅14線前往市區、永康奇美醫院及高鐵台南站。

交通局表示，紅5線及紅15線除固定班次，也提供站牌周邊1公里範圍內預約接送服務，比照公車票價收費，持市民敬老卡及愛心卡可免費搭乘，使用電子票證則享基本里程8公里免費優惠。