快訊

千呼萬喚！IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

聽新聞
0:00 / 0:00

大台南小黃公車紅5及紅15線上路 服務4行政區

中央社／ 台南16日電

台南市長黃偉哲今天宣布，大台南小黃公車紅5線及紅15線通車上路，服務範圍擴及南區、仁德區、東區及關廟區等，提升市民就醫、通勤及洽公便利性。

黃偉哲今天指出，台南幅員遼闊，大型公車難以深入社區巷弄，小黃公車兼具機動性與舒適性，以公車票價提供計程車等級服務品質，廣受市民歡迎。

黃偉哲表示，紅5線串聯喜樹、灣裡、仁德等地，且導入9人座車型，相較4至5人座車型可搭載更多乘客，適合市區運輸需求，也有助於因應公車駕駛人力不足情況，提升整體公共運輸效能。

台南市政府交通局說明，紅5線「勞工住宅-市立醫院」連結南區喜樹、灣裡、仁德區大甲、二行與保安里，行經保安火車站及台南市立醫院，方便民眾就醫及轉乘鐵路。

紅15線「關廟轉運站-湯山營區」串聯陸軍砲兵訓練指揮部、五甲國小、五甲公園、山西宮、新埔里蓮花池及周邊社區，完善關廟地區交通服務，也可在關廟轉運站轉乘紅幹線、紅10線及紅14線前往市區、永康奇美醫院及高鐵台南站。

交通局表示，紅5線及紅15線除固定班次，也提供站牌周邊1公里範圍內預約接送服務，比照公車票價收費，持市民敬老卡及愛心卡可免費搭乘，使用電子票證則享基本里程8公里免費優惠。

公車 台南 黃偉哲

延伸閱讀

暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

端午連假省道預計車潮湧現 易壅塞路段及時段一次看

議員轟北市人行道繪製亂象 交通局：75.7%市民肯定

北市綠議員體檢標線人行道 近半年陳情案逾千件

相關新聞

【重磅快評】賴清德做功德是真的？從南二都0元標案談起

總統賴清德在行政院長任內的「功德說」引發爭議，不過，台南市殯葬管理所最近的遺體接運服務標案出現「0元標」，而且還要抽籤，看起來像是業者搶做功德，但議員質疑恐為爭取後續殯葬商機，導致市場競爭失衡；官員則稱0元標並未違反政府採購法，其他縣市也有這種情況。官員說法令人感歎，市府作為顯已失能。

台南遺體接運標案 4業者「0元」搶標、以抽籤決標

台南市殯葬管理所「遺體接運服務」近日重新招標，但議員昨質疑，其中有四家業者以零元底價投標，恐怕是為爭取後續殯葬服務的商機，將使市場競爭失衡，甚至曾發生業者與民間救護車合作違法接運大體，應建立更完善評選與監督機制。

綠領人才缺口大 中區培育中心啟動

因應國家二○五○淨零排放政策，環境部長彭啓明昨與雲林科技大學校長張傳育為「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌、簽署合作備忘錄，彭啓明說，目前人力市場隨時都有四、五萬個與永續、淨零相關職缺，已祭出多項課程補助方案，盼擴大綠領人才培育量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。