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大雨不停台西養殖區堤岸掏空 搶修困難魚塭岌岌可危

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
適逢海水滿潮，加上雨勢不斷，致大量淡水順著被掏空的堤岸灌進魚塭，致一片汪洋，業者憂水忡忡。記者蔡維斌／攝影
適逢海水滿潮，加上雨勢不斷，致大量淡水順著被掏空的堤岸灌進魚塭，致一片汪洋，業者憂水忡忡。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海地區連日來豪雨不斷，局部地區更出現強降雨，台西養殖區今傳災情，豪雨加上大海潮，排水不堪負荷，引發海水倒灌，造成多處溝渠堤岸被掏空，魚塭潰堤，汪洋一片，漁產流失，池底所養文蛤更因水質驟變，岌岌可危，公所冒雨搶修，因天雨路滑搶修困難，魚塭業者憂心忡忡。

雲林沿海多天來大雨不停，適逢農曆月初大海潮，大量海水倒灌助長下，瞬間整個魚塭區汪洋一片，排水溢堤，甚至出現決堤，使雨水加海水大量灌入魚塭，養殖的虱目魚順著掏空的堤岸大量流失。

林姓養殖戶表示，養殖區排水的水位暴滿，水排不出去，使魚塭蓄積大量雨水，導致池水的鹽度下降，水質驟變，不利於文蛤養殖，目前只能等天氣放晴，再進行換水及後續整修作業，降低損害並恢復生產。

鄉代陳文求指出，第一時間接獲養殖戶陳情，已馬上通報鄉公所和縣府，冒雨出動控土機進場緊急搶修，因雨下不停，堤岸農路又狹小，且底部已被洪水掏空，控土機進不了，只能先用鐵板阻隔堤防破損的部分，但幾十甲的魚塭已成澤國。

陳文求表示，該區數百公魚塭養文蛤為主，正常水的鹹度須維持在1至2度，受強降雨影響，目前鹹度均不到1度，幾乎已變成純淡水，尤其水質瞬間變淡，很容易造成文蛤暴斃，目前已進入採收期，眼看好幾個月心血將要泡湯，大家憂心如焚。

魚塭業者說，目前不僅魚塭的水變淡，加上水溝堤岸被雨水沖刷掏空，使魚塭的淡水排不了，水若持續變淡，生長環境急遽變化，文蛤必死無疑，所以希望廠商加速搶修，阻隔淡水持續灌入魚塭，好讓大家趕緊抽海水補注提升鹹度，設法保住文蛤。

台西鄉公所表示，雨天加上「腳路」不佳，搶修不易，廠商已冒雨搶修，盡量設法先擋住掏空的堤段，後續再修補堤岸。

台西鄉代陳文求指天雨路滑搶修困難，感謝公所和縣府仍冒雨緊急搶修。記者蔡維斌／攝影
台西鄉代陳文求指天雨路滑搶修困難，感謝公所和縣府仍冒雨緊急搶修。記者蔡維斌／攝影

台西養殖區因雨勢不停加上海水倒灌刷沖，使堤岸被掏空，淡水直接灌入魚塭，造成魚產流失，公所出動挖土機冒雨搶修，以鐵板擋水。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區因雨勢不停加上海水倒灌刷沖，使堤岸被掏空，淡水直接灌入魚塭，造成魚產流失，公所出動挖土機冒雨搶修，以鐵板擋水。記者蔡維斌／攝影

適逢海水滿潮，加上雨勢不斷，致大量淡水順著被掏空的堤岸灌進魚塭，致一片汪洋，業者憂水忡忡。記者蔡維斌／攝影
適逢海水滿潮，加上雨勢不斷，致大量淡水順著被掏空的堤岸灌進魚塭，致一片汪洋，業者憂水忡忡。記者蔡維斌／攝影

多處排水和魚塭的堤岸被沖刷掏空，大量淡水直趨而入，危及魚塭養殖，業者憂心。記者蔡維斌／攝影
多處排水和魚塭的堤岸被沖刷掏空，大量淡水直趨而入，危及魚塭養殖，業者憂心。記者蔡維斌／攝影

豪雨 雲林 文蛤

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