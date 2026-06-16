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連日降雨助台南水情 南化水庫蓄水率突破8成
台南地區經過連日明顯降雨，今天上午雨勢暫歇，主要水庫獲得挹注，曾文-烏山頭水庫總蓄水率超過38%，南化水庫蓄水率突破8成，並持續自甲仙攔河堰越域引水，有機會達滿水位。
依據水利署南區水資源分署觀測資料，曾文-烏山頭水庫系統6月1日下午3時總蓄水量5476萬立方公尺，蓄水率9.7%，今天上午10時總蓄水量2億554萬立方公尺，蓄水率38.86%，這段時間補充水量接近2座烏山頭水庫容量。
供應民生用水為主的南化水庫6月1日蓄水量約1844萬立方公尺，蓄水率22.54%，今天上午10時蓄水量達6719萬立方公尺，蓄水率82.13%。
南區水資源分署預估，高雄山區近日降雨豐沛，持續由甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水進入南化水庫蓄存，以蓄高水位為原則，若越域引水作業未受原水濁度過高影響，持續順利進行，有機會在6月下旬達到滿水位。
南區水資源分署預估，台南目前水情正常，民生、產業用水9月底前穩定供應，仍呼籲民眾保持節約用水習慣，珍惜水資源。
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