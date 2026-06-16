快訊

千呼萬喚！IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

聽新聞
0:00 / 0:00

連日降雨助台南水情 南化水庫蓄水率突破8成

中央社／ 台南16日電

台南地區經過連日明顯降雨，今天上午雨勢暫歇，主要水庫獲得挹注，曾文-烏山頭水庫總蓄水率超過38%，南化水庫蓄水率突破8成，並持續自甲仙攔河堰越域引水，有機會達滿水位。

依據水利署南區水資源分署觀測資料，曾文-烏山頭水庫系統6月1日下午3時總蓄水量5476萬立方公尺，蓄水率9.7%，今天上午10時總蓄水量2億554萬立方公尺，蓄水率38.86%，這段時間補充水量接近2座烏山頭水庫容量。

供應民生用水為主的南化水庫6月1日蓄水量約1844萬立方公尺，蓄水率22.54%，今天上午10時蓄水量達6719萬立方公尺，蓄水率82.13%。

南區水資源分署預估，高雄山區近日降雨豐沛，持續由甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水進入南化水庫蓄存，以蓄高水位為原則，若越域引水作業未受原水濁度過高影響，持續順利進行，有機會在6月下旬達到滿水位。

南區水資源分署預估，台南目前水情正常，民生、產業用水9月底前穩定供應，仍呼籲民眾保持節約用水習慣，珍惜水資源。

南化水庫 水庫 台南

延伸閱讀

全台水庫估進帳近6億噸 曾文蓄水率接近3成

梅雨下對地方！仁義潭蓄水率衝破5成 嘉義水情大翻轉

九蛙剩七蛙！梅雨猛灌日月潭 竹山堰塞湖蓄水也增加

台南2天內數波強降雨 36抽水站啟動防釀災

相關新聞

【重磅快評】賴清德做功德是真的？從南二都0元標案談起

總統賴清德在行政院長任內的「功德說」引發爭議，不過，台南市殯葬管理所最近的遺體接運服務標案出現「0元標」，而且還要抽籤，看起來像是業者搶做功德，但議員質疑恐為爭取後續殯葬商機，導致市場競爭失衡；官員則稱0元標並未違反政府採購法，其他縣市也有這種情況。官員說法令人感歎，市府作為顯已失能。

台南遺體接運標案 4業者「0元」搶標、以抽籤決標

台南市殯葬管理所「遺體接運服務」近日重新招標，但議員昨質疑，其中有四家業者以零元底價投標，恐怕是為爭取後續殯葬服務的商機，將使市場競爭失衡，甚至曾發生業者與民間救護車合作違法接運大體，應建立更完善評選與監督機制。

綠領人才缺口大 中區培育中心啟動

因應國家二○五○淨零排放政策，環境部長彭啓明昨與雲林科技大學校長張傳育為「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌、簽署合作備忘錄，彭啓明說，目前人力市場隨時都有四、五萬個與永續、淨零相關職缺，已祭出多項課程補助方案，盼擴大綠領人才培育量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。