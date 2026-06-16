【重磅快評】賴清德做功德是真的？從南二都0元標案談起

總統賴清德在行政院長任內的「功德說」引發爭議，不過，台南市殯葬管理所最近的遺體接運服務標案出現「0元標」，而且還要抽籤，看起來像是業者搶做功德，但議員質疑恐為爭取後續殯葬商機，導致市場競爭失衡；官員則稱0元標並未違反政府採購法，其他縣市也有這種情況。官員說法令人感歎，市府作為顯已失能。

2017年賴清德擔任行政院長期間，面對長照服務員薪資僅約3萬元等問題，曾公開勉勵相關人員將此視為「做功德」，未料引發抨擊，質疑將低薪與勞動條件不佳的問題道德化，逃避改善勞動條件與加薪的責任，並有網友發起將行政院招牌改名為「功德院」；賴曾致歉，表示本意是為肯定照服員的愛心與善心，絕無要求忍受低薪的意思，但「功德說」已成他無法抹去的印記。

台南市議員林燕祝昨天質詢爆料，台南遺體接運今年有18家廠商投標，符合規定共10家，其中4家業者底價竟是0元，最終由這4家抽籤決定得標者，然而得標業者設在高雄，是否能落實履約標準，收到通知30分鐘內抵達現場？議員並質疑所謂「0元承攬」絕非做功德，背後往往存在商業考量，業者恐藉由承攬服務率先接觸往生者家屬，進一步爭取後續殯葬服務商機，之前曾有廠商違法接運遺體達21次，要求市府檢討招標制度，建立合理機制。

市長黃偉哲聞言回應將加強管理，檢討相關招標機制，建立兼顧合法性、合理性及服務品質的採購制度。民政局說明，遺體委運採購案採最低標，政府採購法並無規定不得以0元標價投標，今年度採購案開標時發現投標廠商標價為0，有要求提出履約能力相關證明文件，經現勘確認才依法辦理決標；副市長姜淋煌說，標案是「純粹服務喪家」，其他縣市招標也有0元投標、用抽籤決定得標，會加強督導。

市府官員的說法有部分確實為真，0元搶標情況的現象並非台南獨有，全台都可能有類似的情況，之前高雄市也曾發生過類似案例，情況和台南如出一轍。

高雄地檢署前年起訴一起集體圍標案，查出4家相熟的殯葬業者為確保得標，協議用「0元」圍標，並約定無論誰抽中都轉包給同一人，未料開標時殺出第5家業者也投0元，這4家圍標人馬因為押標金連號而露餡，被訴業者搶「0元標」的目的就是為了優先接洽家屬，進而爭取後續殯葬服務商機。

後來高雄市府進行檢討整頓，火化與接運流程全面數位化，大體進入公立殯儀館後刷QR Code進出並由電腦監控，由公務人員專責辦理，並增設門禁、嚴禁殯葬業者私自進出作業區，藉此降低業者在場內特權營業的空間，市府並嚴審偏低標價與履約能力認定為偏低的業者，還實地查核，排除違法圍標，強化政風稽核與家屬訪查，嚴查有無藉工作之便違法接觸家屬並推銷後續一條龍殯葬服務。

這些殯葬改革都一是一步步推進，台南市面對政府採購法沒有明文禁止0元投標，官員死守字面法令，認為法規沒禁止就只能無奈接受，多家投0元標就採抽籤決標，作法遠不如高雄市積極；高雄市歷經檢方查辦0元圍標弊案，進而嚴查嚴管，可以說是台南市的一面鏡子，一樣是綠營執政，台南應該要表現更積極才是。