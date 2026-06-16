綠領人才缺口大 中區培育中心啟動

因應國家二○五○淨零排放政策，環境部長彭啓明昨與雲林科技大學校長張傳育為「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌、簽署合作備忘錄，彭啓明說，目前人力市場隨時都有四、五萬個與永續、淨零相關職缺，已祭出多項課程補助方案，盼擴大綠領人才培育量能。

張傳育表示，中區培育中心涵蓋苗栗、台中、彰化、南投、雲林五縣市，課程內容涵蓋氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量、產品碳足跡共四大核心主題，培養企業所需的淨零專業人才。

彭啓明說，目前全台超過三千人完成綠領培訓，其中雲科大培育逾一千，學員結訓後獲得面試機會明顯增加，顯示課程對求職具實質幫助，校方也與勞動部勞動力發展署合作開辦全國首班「淨零綠領人才勞工專班」，也為轉職需求者提供新的就業機會。雲科大表示，環安系七月十八日起開設第二期勞工專班假日班，在職勞工可獲八成至百分之百不等的訓練補助，另也有平日班，提供卅歲以下學生、低收入戶、中低收入戶及身心障礙者學費優惠。

此外，雲林古坑鄉是咖啡產地之一，立委劉建國昨邀彭啓明和咖啡業者座談，實地了解咖啡產業循環利用推動情形。

彭啓明說，他觀察到農業廢棄物再利用面臨缺乏商業模式的困境，環境部將與農業部跨部會合作，選定古坑成立咖啡副產物循環利用中心，作為全國循環利用的示範基地。

彭啓明也說，環境部推動「資源循環促進法」，預計七月發布循環標誌、加大企業綠色採購比例，支持循環產業發展。