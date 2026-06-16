台南遺體接運標案 4業者「0元」搶標、以抽籤決標

台南市殯葬管理所「遺體接運服務」近日重新招標，但議員昨質疑，其中有四家業者以零元底價投標，恐怕是為爭取後續殯葬服務的商機，將使市場競爭失衡，甚至曾發生業者與民間救護車合作違法接運大體，應建立更完善評選與監督機制。

市長黃偉哲回應，將依契約規定加強履約管理，未來檢討相關招標機制，建立兼顧合法性、合理性及服務品質的採購制度。民政局說明，遺體委運採購案每三年一標，採最低標，政府採購法並無規定不得以零元標價投標。

遺體接運服務由殯葬所派單、承包廠商出車，協助運遺體至殯葬所，喪家依距離支付費用給殯葬所。據了解，檢調單位偵辦無名屍等案件是使用此服務的大宗；此次零元得標，市府收取服務費用後不必付給業者，能節省公帑。

市議員林燕祝說，台南遺體接運履約時間為三年，今年共十八家廠商投標，符合招標規定共十家，其中四家業者底價竟是零元，最終由這四家抽籤決定得標者，然而得標業者設在高雄，是否能落實履約標準，收到通知卅分鐘內，能否抵達接體現場？

她也質疑，所謂「零元承攬」絕非做公益做功德，背後往往存在其他商業考量，業者恐藉由承攬遺體接運服務，率先接觸往生者家屬，進一步爭取後續殯葬服務商機，可能導致市場競爭失衡。

南市民政局表示，今年度採購案四月開標時發現投標廠商標價為零，要求提出履約能力相關證明文件，經現勘確認具備履約能力才依法辦理決標作業。副市長姜淋煌說，標案是「純粹服務喪家」，其他縣市招標也有零元投標、用抽籤決定得標，會加強督導救護車要專車使用。