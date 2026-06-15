東勢鄉長張健福上月宣布退選 資格大逆轉今宣布再披戰袍
民進黨提名競選連任的雲林縣東勢鄉長張健福，政績佳被外界看好，上月22日突然在臉書以「年少無知」觸犯排黑條款，發出感性文自行宣布退選，引起各界震驚。經律師深入追查並取得最終判決，參選資格大逆轉，今天在眾多村長代表陪同下，開記者會宣布將再投入連任選戰，並允諾會更努力回報家鄉。
東勢鄉長張健福今天在律師吳聰億、民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、鄉代主席劉家瑋、縣議員參選人蔡永順及多位村長、代表陪同下，宣布重新投入年底連任選戰，這項轉折再度引起地方政壇關切，也重振綠營士氣。
張健福說，先前因縣選委會的一份候選人個人資料，顯示他涉及槍砲彈藥刀械管制條例被判刑，認為可能觸及選罷法排黑條款喪失參選資格，事已至此，他坦然接受，因而於上月間才在臉書自行宣布退選，好讓有意參選的人早作準備，後來，不少支持者感到遺憾之餘，要他再請律師徹底查清楚。
張健福委任律師吳聰億指出，張健福所涉槍砲案已是30年前1996年的判決，網路查不到，於是親赴最高法院調卷，經查張健福的最終判決，所涉槍砲案判無罪，妨害自由判四月，所以張是符合參選資格。
吳聰億進一步說明，刑事案通常會以最重刑責的罪名作為案名，經查該案為槍砲、妨害自由等罪，若搜尋結果通常會出現槍砲罪案名，才會造成誤解。張健福也說明，因事隔已久，且當時服完刑也沒注意最終判決的條文，才會依縣選委會的資料作出退選的決定。
張健福強調，這次的逆轉讓他有機會重新參選，自是欣慰，但排黑條款涉及人民參政權，他認為政府應要設立一個可供諮詢窗口，否則讓參選人自己找資料造成誤差會帶來困擾。
蔡永富則指出，當時係因黨部接獲縣選委會相關公文，內附資料顯示張健福涉槍砲案，才會造成誤判，期待相關部門能提供更正確的資料，以免造成困擾。張健福得以重回戰場，他也當場宣誓將會加倍努力，爭取更多建設回報鄉親。
雲林縣選委會回應，當初接到民進黨縣黨部的來函，協助收集相關資料，資料收集完畢再轉給縣黨部，並未作任何判讀。
東勢鄉選情，先前因張健福被看好，雖曾外傳有部分親藍的人有意參選，但並沒有人正式表態參選，因此，地方人士認為未來選情將可能相對單純。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。