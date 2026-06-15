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東勢鄉長張健福上月宣布退選 資格大逆轉今宣布再披戰袍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
尋求連任一度自行宣布退選的東勢鄉長張健福，參選資格大逆轉，今天召開記者會說明重披戰袍的原因，並強調未來會加倍努力回報鄉親。記者蔡維斌／攝影
尋求連任一度自行宣布退選的東勢鄉長張健福，參選資格大逆轉，今天召開記者會說明重披戰袍的原因，並強調未來會加倍努力回報鄉親。記者蔡維斌／攝影

民進黨提名競選連任的雲林縣東勢鄉長張健福，政績佳被外界看好，上月22日突然在臉書以「年少無知」觸犯排黑條款，發出感性文自行宣布退選，引起各界震驚。經律師深入追查並取得最終判決，參選資格大逆轉，今天在眾多村長代表陪同下，開記者會宣布將再投入連任選戰，並允諾會更努力回報家鄉。

東勢鄉長張健福今天在律師吳聰億、民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、鄉代主席劉家瑋、縣議員參選人蔡永順及多位村長、代表陪同下，宣布重新投入年底連任選戰，這項轉折再度引起地方政壇關切，也重振綠營士氣。

張健福說，先前因縣選委會的一份候選人個人資料，顯示他涉及槍砲彈藥刀械管制條例被判刑，認為可能觸及選罷法排黑條款喪失參選資格，事已至此，他坦然接受，因而於上月間才在臉書自行宣布退選，好讓有意參選的人早作準備，後來，不少支持者感到遺憾之餘，要他再請律師徹底查清楚。

張健福委任律師吳聰億指出，張健福所涉槍砲案已是30年前1996年的判決，網路查不到，於是親赴最高法院調卷，經查張健福的最終判決，所涉槍砲案判無罪，妨害自由判四月，所以張是符合參選資格。

吳聰億進一步說明，刑事案通常會以最重刑責的罪名作為案名，經查該案為槍砲、妨害自由等罪，若搜尋結果通常會出現槍砲罪案名，才會造成誤解。張健福也說明，因事隔已久，且當時服完刑也沒注意最終判決的條文，才會依縣選委會的資料作出退選的決定。

張健福強調，這次的逆轉讓他有機會重新參選，自是欣慰，但排黑條款涉及人民參政權，他認為政府應要設立一個可供諮詢窗口，否則讓參選人自己找資料造成誤差會帶來困擾。

蔡永富則指出，當時係因黨部接獲縣選委會相關公文，內附資料顯示張健福涉槍砲案，才會造成誤判，期待相關部門能提供更正確的資料，以免造成困擾。張健福得以重回戰場，他也當場宣誓將會加倍努力，爭取更多建設回報鄉親。

雲林縣選委會回應，當初接到民進黨縣黨部的來函，協助收集相關資料，資料收集完畢再轉給縣黨部，並未作任何判讀。

東勢鄉選情，先前因張健福被看好，雖曾外傳有部分親藍的人有意參選，但並沒有人正式表態參選，因此，地方人士認為未來選情將可能相對單純。

律師吳聰億也以張健福所涉案件最終判決，說明並未觸及排黑條款的相關條文，應符合參選資格。記者蔡維斌／攝影
律師吳聰億也以張健福所涉案件最終判決，說明並未觸及排黑條款的相關條文，應符合參選資格。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富說明接獲縣選委會公文及造成參選資格誤判的經過。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富說明接獲縣選委會公文及造成參選資格誤判的經過。記者蔡維斌／攝影

東勢鄉長張健福（右三）宣布將重披戰袍，並宣誓一旦連任成功將會加倍努力回報鄉親。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉長張健福（右三）宣布將重披戰袍，並宣誓一旦連任成功將會加倍努力回報鄉親。記者蔡維斌／攝影

東勢鄉長張健福在眾多代表和村長陪同下，重披戰袍宣布將全力爭取連任。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉長張健福在眾多代表和村長陪同下，重披戰袍宣布將全力爭取連任。記者蔡維斌／攝影

民進黨 張健福 雲林 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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