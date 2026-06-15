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推動咖啡渣循環再利用 雲林古坑爭取成立示範基地
雲林縣古坑鄉是咖啡產地之一，為推動整株咖啡樹資源再利用，達到零廢棄物，民進黨立委劉建國今邀環境部長彭啓明到古坑鄉與咖啡業者座談，實地了解咖啡產業循環利用推動情形，並聚焦咖啡副產品再生應用，盼將古坑打造成全國咖啡循環經濟示範基地。
彭啓明表示，許多農業廢棄物來自果肉等副產品，例如鳳梨、香蕉，都有比例很大的農業廢棄物，他觀察到農業廢棄物再利用面臨缺乏商業模式的困境，未來環境部將與農業部跨部會合作，推動資源循環與零廢棄目標，並選定雲林古坑成立咖啡副產物循環利用中心作為全國循環利用的示範基地。
他指出，環境部將透過「資源循環促進法」推動，今年7月推出循環標誌、加大企業綠色採購比例，支持循環產業發展，同時將農業廢棄物視為生物碳資源，逐步提升資源再利用效益。
劉建國表示，咖啡渣經由適當收集、處理與再製技術，可轉化為紡織纖維、薰香產品、生活用品、除臭材料、農業資材及其他循環產品，具備多元再利用潛力，相關產品甚至獲得上市櫃公司採購，咖啡渣不再是廢棄物，產業界也希望咖啡渣能穩定供應生產相關產品，古坑若能成為咖啡循環經濟示範基地，絕對名符其實。
劉建國強調，咖啡產業不應止於咖啡豆與咖啡渣，未來應讓副產品成為新價值起點。古坑鄉長林慧如也表示，咖啡除了作為飲品外，希望透過循環利用模式，為咖啡產業開創新的發展方向，兼顧產業發展與環境永續，讓古坑咖啡香飄得更遠。
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