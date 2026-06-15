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排黑疑雲消解 張健福宣布競選連任雲林東勢鄉長

中央社／ 雲林縣15日電

民進黨雲林東勢鄉長張健福有意競選連任，上月對外宣布因觸犯排黑條款因此退選，經律師追查並取得所涉槍砲案最終判決無罪；張健福今天開記者會說明誤會一場，他將再投入年底地方選戰，服務地方。

對此，雲林縣選委會回應，當初接到民進黨雲林縣黨部來函，協助收集相關資料，資料收集完畢再轉給縣黨部，並未作任何判讀。

張健福今天在律師吳聰億、民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、鄉代主席劉家瑋及多名村長、代表陪同下，宣布重新投入年底選戰競選連任。

張健福說，上月12日接到雲林縣選委會回函，資料顯示他涉及槍砲彈藥刀械管制條例被判刑，認為可能觸及選罷法排黑條款喪失參選資格，所以他才在臉書（Facebook）自行宣布退選，讓有意參選的人提早準備。

事後不少支持者要張健福再請律師徹查，確認是否具有參選資格，張健福因此委任吳聰億協助查證。

吳聰億表示，張健福所涉刑案為30年前、民國85年台灣高等法院判決，經查張健福最終判決，所涉槍砲案判無罪，妨害自由判有期徒刑4個月，所以張健福符合參選資格。

吳聰億說明，刑事案通常會以最重刑責的罪名作為案名，所以才會造成誤解。

張健福說，因事隔多年且當時服完刑也未注意最終判決條文，才會依縣選委會資料作出退選決定；如今他有機會競選連任，允諾會持續服務，爭取更多建設回饋鄉親。

張健福建請，政府設立單一可供諮詢窗口，讓有疑慮參選人可自行申請調查，避免造成誤差帶來困擾。

蔡永富指出，民進黨雲林縣黨部當時接獲縣選委會回函，內附資料顯示張健福涉槍砲案才會造成誤判，期待未來相關部門能有更明確查詢，以免造成困擾。

2026九合一選舉 雲林縣選舉 張健福

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