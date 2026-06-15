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立委邀彭啓明訪古坑咖啡 打造全國循環經濟示範基地

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委劉建國邀環境部長彭啓明訪古坑，推動咖啡全株利用，打造全國循環經濟示範基地。劉建國國會辦公室／提供
立委劉建國邀環境部長彭啓明訪古坑，推動咖啡全株利用，打造全國循環經濟示範基地。劉建國國會辦公室／提供

提到古坑，多數人第一個想到的就是咖啡。古坑不僅是台灣重要的咖啡產地，更是許多人認識台灣精品咖啡的起點。然而，除了咖啡本身，如何善用咖啡產業所產生的副產品與咖啡渣，創造更高的循環價值，也成為地方產業升級的重要課題。

立委劉建國15日邀請環境部長彭啓明前往雲林古坑，實地了解咖啡循環利用推動情形，希望讓古坑不只是台灣咖啡原鄉，更能成為全國咖啡循環經濟的重要示範基地。

劉建國表示，過去許多人認為咖啡渣只是廢棄物，但隨著循環利用技術發展，咖啡渣已逐漸轉化為具有經濟價值的資源，可製成咖啡紗、機能纖維、毛巾、除臭產品、農業資材等多元循環商品，展現循環經濟的新可能。

劉建國指出，去年底受邀參加環境部「咖啡渣循環再生大聯盟」成立記者會時，特別帶領雲林業者共同參與，並致贈彭啓明部長由咖啡渣製成的咖啡紗毛巾。他表示，咖啡紗毛巾不只是一項產品，更代表雲林傳統產業結合創新科技與循環經濟的具體成果。

針對咖啡產業未來發展，古坑鄉長林慧如表示，咖啡除了作為飲品外，其實具備全株利用的潛力，希望透過循環利用模式，為咖啡產業開創新的發展方向，兼顧產業發展與環境永續。

劉建國說，目前消費端咖啡渣的循環利用已有初步成果，但生產端仍面臨果皮、果肉及果膠等副產品處理量能與碳足跡等問題。因此，未來將爭取在古坑推動設置「咖啡副產品循環利用示範中心」，協助解決生產端面臨的挑戰，讓咖啡產業循環利用更完整，也為全台咖啡農帶來更多發展機會。

彭啓明表示，雲林作為農業大縣，許多農業廢棄物來自果肉等副產品，過去全株利用面臨缺乏商業模式的困境。未來環境部將與農業部合作，從商業模式面協助解決問題，推動資源循環與零廢棄目標。

彭啓明也指出，未來隨著《資源循環促進法》推動，將透過綠色採購及循環標誌等機制支持循環產業發展，同時將農業廢棄物視為生物碳資源，逐步建立相關方法學與驗證機制，提升資源再利用效益。

劉建國表示，過去咖啡產業的價值往往止於咖啡豆與咖啡渣，但未來希望讓咖啡渣不再是終點，而是另一個產業價值的起點。咖啡渣循環利用不只是環保議題，更是產業升級的重要契機，能夠促進農業與工業結合、地方產業與循環經濟接軌，創造更多就業機會與產業價值。

劉建國強調，未來將持續與環境部、農業部共同合作，推動循環經濟發展，讓好的政策、好的技術與好的產業模式真正落地，讓古坑咖啡香飄得更遠，也讓台灣循環經濟發展走得更穩健、更長遠。

彭啓明 古坑 咖啡 劉建國

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