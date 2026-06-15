無人船餵魚、苦瓜變飲品 嘉縣企業秀創新實力

嘉義縣政府今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦地方型SBIR計畫說明會暨成果發表會，展示無人投料船、苦瓜益生菌飲品等12家企業創新研發成果，並啟動年度徵件，每案最高補助100萬元。嘉義縣長翁章梁表示，中小企業具備高度彈性與應變能力，應把握AI發展契機，提升競爭力與轉型能量。

嘉義縣政府自2009年推動地方產業創新研發推動計畫至今已邁入第18年，累計補助超過200件創新研發計畫，協助企業投入技術研發、產品創新及智慧應用導入，提升市場競爭力。

此次成果發表會展示食品生技、智慧農漁業、精密機械及AI數位轉型等領域成果。翁章梁逐一參觀企業攤位，了解研發歷程與商品化成果，包括童心好食開發無麩質植物肉寶寶餛飩、金映佳以回收紙纖維製成綠色建材、小白海鮮研發智慧漁業無人投料船，以及福聚徠打造AI熟齡健康管理系統等。

活動也邀請天悅生技、小白海鮮及好美農漁產分享研發經驗。天悅生技利用嘉義在地苦瓜格外品開發無糖苦瓜益生菌飲品；小白海鮮投入智慧漁業無人船投料系統研發，提升養殖效率；好美農漁產則透過設備創新優化蛤蠣吐沙流程，提升產品品質與作業效率。

翁章梁表示，地方型SBIR是一項協助企業實現創新構想的圓夢計畫，除提供補助，也透過學界及專家輔導，協助企業提升技術能力。他說，目前正值AI與傳統產業交會的重要階段，中小企業若能善用AI技術帶來的機會，將有助提升競爭力並加速轉型。

嘉義縣政府經濟發展處表示，今年度地方型SBIR計畫即日起受理申請至7月10日截止，每案最高補助100萬元，補助比例最高可達計畫總經費50%，鼓勵企業運用AI及創新研發提升附加價值，帶動產業升級與永續發展。

嘉義縣政府舉辦「115年度嘉義縣地方型SBIR計畫說明會暨114年度成果發表會」，展示12家企業創新研發成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁仔細聆聽業者的創新研發成果。圖／嘉義縣政府提供

生技公司利用嘉義在地苦瓜格外品開發無糖苦瓜益生菌飲品。圖／嘉義縣政府提供