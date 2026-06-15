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雲林最美警分局今落成 金黃色稻穗外觀超吸睛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影
斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影

斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓，新廳舍外觀融合清水模建築與金黃色稻穗意象，呼應雲林農業大縣特色，成為地方新地標。

斗六分局辦公廳舍啟用典禮由雲林縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、立委張嘉郡、縣議會議長黃凱、斗六市長林聖爵、多位議員及地方人士到場見證。新廳舍導入綠建築、智慧建築及節能管理理念，兼顧員警執勤需求、行政效率及民眾洽公便利。

斗六分局新廳舍位於原祥瑞大樓舊址，該建物因921大地震受損，加上建築老舊、空間功能不足，長年閒置，是全台最後一棟921危樓。縣府在縣議會支持下，斥資4.2億元推動改建工程，工程自2022年11月開工，今年5月底順利完工。

張麗善表示，警察同仁長期站在治安、交通及為民服務第一線，承擔高度壓力與責任，斗六分局原有廳舍已使用多年，無論空間、設備或動線都難以符合現代警政需求。新廳舍落成是縣府支持警政、照顧基層及守護縣民安全的重要成果。

雲林縣警察局長黃富村表示，新廳舍啟用後，將整合偵查、交通、勤務、科技警政及為民服務等能量，將積極運用AI巡防、科技工具及數據分析提升治安治理效能。

斗六分局新廳舍外觀融合清水模建築語彙與金黃色稻穗意象，呼應雲林農業大縣特色，並設置公共藝術「柚光飛羽」，結合斗六文旦、和平飛羽及警察守護意象，讓警政建築跳脫傳統嚴肅形象，成為兼具地方特色與公共美學的新地標。

斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影
斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影

斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影
斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影

斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影
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斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影
斥資4億元新建的雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍今落成啟用，該地原址為921大地震受損的祥瑞大樓舊址，歷經多年規畫、爭取預算及施工，打造為地下1層、地上7層的現代化警政大樓。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善 斗六

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