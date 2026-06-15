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國際書法聯盟作品展 十國書法名家齊聚府城

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

享譽國際的書壇盛事「第32屆國際書法聯盟作品展-墨韻跨國界 書藝耀古都」於115年6月13日至17日在臺南市客家文化會館盛大展出，開幕當日亦舉辦「國際書法家現場揮毫交流活動」，邀請來自海內外書法名家同場揮毫，以筆墨會友，展現書藝交流的豐沛活力。

臺南市政府徐健麟副秘書長代表黃偉哲市長出席表示，臺南作為臺灣文化首都，擁有深厚的人文歷史底蘊及豐富藝文能量，市府長期致力推動文化保存與國際交流。此次國際書法聯盟作品展選擇於臺南舉辦，不僅是對臺南文化實力的肯定，更提供市民朋友近距離欣賞國際級書法藝術的重要機會，透過藝術交流促進不同文化間的理解與對話。

國際書法聯盟總會會長張炳煌教授表示，書法藝術是中華文化的重要瑰寶，也是跨越語言與國界的藝術形式。國際書法聯盟成立34年來，持續透過巡迴展覽與書藝交流，促進各國書法藝術家互動與合作。繼去年於日本沖繩展出後，今年特別選擇歷史悠久、文化薈萃的臺南舉辦第32屆聯展，別具文化傳承與國際交流意義。

臺南市政府客家事務委員會陳新裕主委表示，書法不僅是傳統文化的重要載體，更是連結不同國家與世代的重要橋梁。歡迎市民朋友及全國藝文愛好者把握難得機會踴躍前往參觀，共同感受書法藝術之美及國際文化交流所激盪出的精彩火花。

聚傳媒

書法 臺南 黃偉哲

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