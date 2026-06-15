嘉市好店集結15品牌進軍台北國際食品展 搶攻國內外市場商機

嘉義市政府持續推動自有品牌「嘉市好店」拓展國內外市場，今年已率業者參加東京國際食品展及新加坡國際食品展，24日將再帶領15家在地品牌進軍2026台北國際食品展覽會（FOOD TAIPEI）。市長黃敏惠表示，希望透過美食讓更多人認識嘉義市，並協助在地企業爭取更多商機與合作機會。

黃敏惠表示，嘉義市位於北回歸線經過地區，擁有豐富農產資源與飲食文化，近年持續推動「嘉市好店」品牌，協助在地業者從產品升級邁向品牌經營，透過參與國際大型展會，讓嘉義特色商品站上國際舞台，進一步提升城市能見度與產業競爭力。

市府建設處表示，本次參展陣容從歷年超過200家嘉市好店業者中精選15家代表品牌，產品兼具地方特色、品質保證及創新研發成果，展現嘉義市產業多元實力。參展業者包括三光米、好日籽、義興嘉釀、錦龍醬油、湯城鵝行、東發食品及盛康食品等，涵蓋米食、苦茶油、醬油、蜂蜜及滴雞精等特色產品。

其中，三光米推出台農82號幸福嘉義米，好日籽主打純淨苦茶油，義興嘉釀以獨創二次釀造工法打造層次豐富的醬油風味，錦龍醬油則以純黑豆天然釀造蔭油及辣椒醬受到市場青睞。盛康食品的阿貴滴雞精更曾獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎肯定。

在伴手禮及特色食品方面，阿潘肉包的香菇蛋黃肉包與蛋黃酥、薯職人的創意地瓜米球、聖保羅烘焙的Q餅，以及許家班冰鎮綠豆糕等產品，展現嘉義在地美食文化與創新研發能量。

此外，里響咖啡帶來阿里山精品咖啡，婕達日造酒妝展出日光酒釀梅酒，聰明鍋推出經典沙鍋湯底，易嘉人商行則主打黑蒜頭烏骨雞湯，呼應現代消費市場對便利、美味及健康飲食的需求。

建設處表示，參加台北國際食品展不只是產品展示，更是協助地方產業對接國際供應鏈與拓展通路的重要平台。市府未來將持續扮演產業後盾角色，透過品牌行銷與輔導資源協助業者升級轉型，提升嘉義品牌競爭力，並邀請全國通路商及民眾於展覽期間前往嘉義市館參觀，感受嘉義美食與產業創新的魅力。