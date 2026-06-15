義竹北華村防洪升級 嘉縣爭取近2億元強化排水量能

嘉義縣義竹鄉北華村長年受地勢低窪影響，每逢颱風或豪大雨便面臨積淹水問題。嘉義縣政府推動「新店排水北華村聚落排水改善規劃」，爭取中央治水經費1億9000萬元，已獲經濟部水利署初審同意，未來將透過提升抽排能力及改善排水系統，強化地方防洪韌性。

縣長翁章梁今天偕同義竹鄉長黃政傑、縣議員翁聰賢及黃金茂前往北華村，聽取縣府水利處簡報，並與地方居民交換意見，了解居民對後續工程規畫的期待與需求。

縣府水利處表示，北華村因地勢低窪，遇到強降雨時，聚落外部逕流快速匯入，導致村內排水不及，容易形成積淹水。以2024年凱米颱風為例，當地24小時累積雨量達423毫米，抽水系統超出負荷，造成部分民宅及聯外道路積淹水，其中嘉26線活動中心前最深積水達50公分，對居民通行及生命財產安全造成威脅。

水利處說，近年極端降雨事件發生頻率與強度持續增加，傳統單一防洪設施已難有效因應複合型水患，因此縣府自去年初啟動北華村淹水改善規畫，全面檢討聚落周邊排水條件、抽排量能及外水入侵路徑，並以「防禦區外洪水、加速內水抽排」為治理核心，向中央爭取治水預算。

根據規畫內容，工程將強化抽水設施量能，提升排洪效率，並透過新設涵管等設施，引導聚落內積水快速排出，降低豪雨期間積淹水風險。整體工程總經費約1億9000萬元，在立法委員蔡易餘、陳冠廷協助爭取下，已獲經濟部水利署初審支持。

翁章梁表示，縣府多年來持續推動系統化治水，包括興建村落圍堤等工程，但面對極端氣候帶來的強降雨，防洪壓力仍相當沉重。此次成功向中央爭取近2億元經費，將進一步提升抽水與排水能力，以整體性工程強化聚落防洪效果。後續將配合中央審查及補助程序，加速推動相關作業，盡力縮短行政及施工期程，提升北華村防災韌性，保障居民生命財產安全。

嘉義縣爭取1.9億元治水經費，推動義竹北華村排水改善工程。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁(右二）今天偕同義竹鄉長黃政傑（左二）等人前往北華村，聽取簡報，並與地方居民交換意見。圖／嘉義縣政府提供